김현지, 제1부속실장 보직 이동…국감 출석 회피?

대통령의 최측근으로 꼽히는 김현지 대통령실 총무비서관이 제1부속실장으로 보직을 옮깁니다. 김 비서관은 최근 논란이 된 국정감사 출석에 대해선, 국회 결정에 따르겠단 입장으로 전해지는데, 부속실장이 국감에 출석하는 건 전례를 찾기 어려운 만큼, 이를 염두에 둔 인사 조치라는 지적이 나옵니다.



강민우 기자입니다.



이재명 대통령이 경기 성남에서 시민운동을 할 때부터 함께하며 이 대통령의 신뢰를 받아왔다는 김현지 대통령실 총무비서관이 제1부속실장으로 인사 이동됐습니다.



김남준 제1부속실장은 대변인으로 자리를 옮겨 강유정 대변인과 공동 대변인을 맡게 됐고, 윤기천 제2부속실장이 총무비서관에 배치됐습니다.



지난 24일 국회 운영위원회에선 김현지 비서관을 국정감사의 증인으로 채택할지를 놓고 여야의 공방이 벌어졌습니다.



[유상범/국민의힘 의원 (지난 24일) : 문고리 권력이라고 불리는 사람들이 다들 참석을 해 왔습니다. 우리 김현지 비서관은 존엄입니까?]



[문진석/민주당 의원 (지난 24일) : 국정을 곤경에 빠트리려고 하는 의도 아닙니까? 왜 국민의 힘이 정쟁거리로 삼으려고 하는데 우리가 그걸 협조합니까?]



대통령실은 이번 인사이동이 정부 출범 100일을 넘기며 효율성과 책임감 있는 업무를 위한 것이란 입장을 냈습니다.



하지만, 2주 뒤부터 시작되는 국회 국정감사에 김 비서관의 출석을 회피하려는 의도도 깔렸단 의구심을 낳고 있습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 국정감사에 총무비서관을 출석시키겠다고 했더니 갑자기 자리를 바꿔버렸습니다.]



대통령실 관계자는 "국감에 안 나가고 싶단 말을 한 적이 한 번도 없고, 국회에서 결정하면 따르겠다는 게 김 비서관의 기본 입장"이라고 전했습니다.



그러나 문민정부 출범 이후, 대통령을 가장 가까이에서 보좌하는 부속실장이 국감에 출석한 전례는 없습니다.



대통령실 국감을 진행하는 국회 운영위원회의 의석도 여당이 과반인 상황에서, 이런 전례는 증인 채택을 안 하는 명분이 될 수 있습니다.



김현지 비서관이 직접 입장을 내지 않는 한, 야권을 중심으로 제기되는 이른바 '그림자 실세' 의혹과 그에 따른 잡음은 계속될 전망입니다.



