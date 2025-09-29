뉴스

[8뉴스 예고] 국정자원 화재 나흘째…"복구에 4주 소요"

작성 2025.09.29 19:04
8시 뉴스 주요 내용입니다.

1. 국정자원 화재 나흘째…"복구에 4주 소요"

국가정보자원관리원 화재 사고 나흘째, 멈췄던 정부 전산망이 순차적으로 복구되고 있지만, 시민 불편은 이어졌습니다. 전소된 시스템 복구엔 4주 정도 걸릴 걸로 정부는 내다봤습니다.

2. 강남권·성남 일대 '비행안전구역' 해제

국방부의 군사시설 보호 구역 해제로, 서울 강남권, 경기 성남시 일대 여의도 면적과 비슷한 327만 제곱미터에 대한 비행안전구역 규제가 해제되거나 완화됩니다. 건축 가능 높이가 최고 154m까지 높아져, 부동산 시장에도 적지 않은 영향이 예상됩니다.

3. 김현지 제1부속실장 임명…"결정되면 국회 출석"

국민의힘이 이재명 대통령의 측근으로 지목해 국정감사 출석을 요구한 김현지 대통령실 총무비서관이 제1부속실장으로 자리를 옮겼습니다. 국회 출석 회피 목적이 아니냐는 지적이 나오는데, 김 비서관은 "국회에서 출석을 결정하면 따르겠다는 입장"인 걸로 확인됐습니다.

4. '검찰청 폐지' 반발…총장 대행 "의견수렴"

검찰청 폐지 법안 국회 통과 이후 검찰 내부 반발이 가라앉지 않고 있습니다. 노만석 검찰총장 직무대행은 뒤늦게 진화에 나섰습니다.

잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
