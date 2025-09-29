이 대통령, 응급의료진에 "의료대란서 고생…국민 신뢰도 높다"

▲ 이재명 대통령이 29일 서울 중구 국립중앙의료원에서 열린 응급의료현장 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 추석 연휴를 앞두고 응급의료 현장을 찾아 "최근 2∼3년간 일종의 의료대란 과정에서 여러분도 마음고생, 몸 고생이 너무 많았다"고 위로했습니다.이 대통령은 국립중앙의료원에서 연 현장 간담회에서 "우리 국민의 의료에 대한 신뢰도가 매우 높고, 여러분의 역할도 매우 크다"며 이같이 말했습니다.이어 "지금도 완전히 해결된 것은 아닌 것 같은데, 그래도 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다"며 "응급실 뺑뺑이라는 현상이 (지금) 어떤지는 잘 모르겠는데, 제가 체감하기로는 항의나 제보 등이 많이 줄어든 것으로 봐서 조금 개선된 것 같다"고 언급했습니다.또 "대한민국은 공공의료 비중이 병실 등 여러 기준으로 매우 부족한 나라에 속하는데, 한편으로 의료보장 체계는 전 세계에서 으뜸으로 쳐 국민이 느끼는 의료 혜택은 상당히 크다"며 "어려운 환경 속에서도 국민 의료보장 수준이 높은 건 의료인들의 헌신과 희생이 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있다"고 말했습니다.다만 "그런 구조적인 문제도 해결돼야겠지만 지금 당장은 공공의료를 확충하고 지역의료, 필수 의료의 부족한 부분을 채우는 게 중요하다"고 강조했습니다.이 대통령은 "추석 연휴를 맞아 응급의료 상황에 대해 여러분의 의견을 들어보겠다"며 "국민 의료를 책임지는 사람으로서 감사하게 생각한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)