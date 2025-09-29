김경문 한화 감독 "류현진, 본인이 원한다면 추가 등판 가능"

▲ 한화 류현진이 지난 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 프로야구 LG와 홈 경기에 선발 등판해 역투하고 있다.

프로야구 한화 이글스 김경문 감독은 선발 로테이션을 놓고 다양한 변수를 고려하느라 고민이 깊어져 가고 있습니다.1위 가능성이 있다면 매 경기 총력전을 펼쳐야 하지만, 그게 아니라면 중요한 투수들은 아껴두는 게 좋을 수도 있기 때문입니다.일단 에이스 코디 폰세는 한 차례 더 마운드에 오를 전망입니다.김 감독은 오늘(29일) 대전 한화생명볼파크에서 열릴 LG 트윈스전을 앞두고 "폰세는 다음번에 5이닝이라도 던질 듯하다"면서 "어제 경기를 준비하며 많이 던져서 부득이하게 (선발 순서를) 뒤로 넘기게 됐다"고 밝혔습니다.한화와 LG의 이날 경기는 올 시즌 정규리그 1위 자리를 결정할 한 판이 될 가능성이 큽니다.원래 어제 오후 2시에 열릴 경기였으나 비 때문에 오후 3시로 개시 시각이 1시간 밀렸고, 결국 비가 그치지 않아 이날로 밀렸습니다.어제 선발 투수였던 폰세는 등판을 준비하며 몸을 많이 푼 탓에 이날 선발 투수는 폰세가 아닌 정우주가 등판합니다.김 감독은 "폰세가 본인이 미안하다고 하더라. 본인도 지금 경기가 중요한 것을 안다"고 분위기를 전했습니다.내일 롯데 자이언츠와 홈 최종전은 라이언 와이스가 선발로 등판합니다.김 감독은 "나흘 쉬고 나오는 거니까 5이닝만 던진다. 투구 수가 몇 개든 자를 것"이라며 "폰세가 다음에 언제 등판할지 모르는데, 폰세 역시 5이닝에 끊어주려고 한다"고 밝혔습니다.올 시즌 9승 7패 평균자책점 3.23으로 '10승'에 한 발짝이 모자란 류현진의 추가 등판 가능성도 있습니다.류현진은 올 시즌 마지막 등판으로 여겼던 26일 대전 LG전에서 6이닝 1실점으로 호투했으나 승리 투수는 되지 못했습니다.김 감독은 "다 끝이라고 생각했는데 선수들이 (순위) 결정이 안 나니까 끝까지 기다린다. 마지막에 5이닝이라도 본인이 던지길 원하면 그렇게 해주려고 한다"고 했습니다.신인 투수 정우주는 부담스러운 경기에 선발로 등판합니다.이날 한화가 패하면 안방에서 LG가 정규리그 1위를 확정하는 것을 지켜봐야 합니다.김 감독은 "1번 타자부터 9번 타자까지 한 바퀴 던져주는 거 보면서 불펜을 기용할 것"이라며 "너무 재미없는 경기가 되면 안 된다. 끝까지 박진감 넘치게 잘 끝낼 것"이라고 밝혔습니다.(사진=한화이글스 제공, 연합뉴스)