[자막뉴스] 양 줄이더니 가격까지? 교촌치킨 가격 인상

정혜경 기자
작성 2025.09.29 17:39 조회수
일부 메뉴의 무게를 줄여 사실상 가격을 올린 것이나 다름없다는 비판을 받은 교촌치킨이, 배달 앱 가격도 인상했습니다.

업계에 따르면 서울 내 교촌치킨 가맹점주는 9월 19일부터 배달의민족과 쿠팡이츠에서 허니콤보, 레드콤보, 간장콤보, 반반콤보 가격을 2천 원 올려 판매하고 있습니다.

이에 따라 허니콤보 가격은 2만 3천 원에서 2만 5천 원으로 올랐습니다.

배달앱 수수료 부담이 크다는 게 이유입니다.

교촌치킨 가맹점주 협의회는 서울 지역 가맹점의 90% 이상이 이렇게 가격을 올린 것으로 파악했습니다.

다만 오른 가격은 매장이나 교촌치킨 전용앱에서 판매되는 상품에 적용되진 않습니다.

서울이 아닌 지역의 가맹점주는, 본사가 정한 권장 소비자 가격을 따르거나 본사와 별도 협의 없이 2천 원에서 3천 원 정도 배달 메뉴 가격을 올린 것으로 알려졌습니다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비 측은 가맹점주에게 이중가격제 도입으로 발생할 수 있는 고객 불만과 혼란을 최소화할 수 있도록 요청했다고 밝혔습니다.

앞서 교촌치킨은 지난 11일부터 닭다리살만 쓰던 순살치킨 가격에 닭가슴살을 섞고, 중량은 700g에서 500g으로 줄여 사실상 가격을 인상했습니다.

bhc치킨도 가맹본사가 지난 6월부터 점주가 배달 치킨 가격을 자율적으로 정할 수 있도록 했고, 그 결과 상당수 가맹점이 가격을 2천 원가량 올렸습니다.

(취재: 정혜경/ 영상편집: 이승희 / 디자인: 이수민/ 제작: 디지털뉴스편집부)
