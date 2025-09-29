중국 총리 "북중외교 연결 강화"…북 최선희 "고위급 교류 기대"

▲ 최선희 북한 외무상(가운데)이 중국 방문을 위해 27일 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.

중국을 방문 중인 최선희 북한 외무상이 오늘(29일) '중국 2인자' 리창 국무원 총리를 만났습니다.중국 외교부에 따르면 리 총리는 오늘 오전 베이징 인민대회당에서 최선희 외무상을 만나 "중국은 시종일관 전략적 고도와 장기적 각도에서 중조(중북) 관계 발전을 바라보고 추동하고 있다"면서 "조선(북한)과 함께 전통적 우호를 더 발양하며, 전략적 소통을 강화해 양국 사회주의 사업을 함께 추진할 용의가 있다"고 말했습니다.리 총리는 "중국은 조선과 층위별 교류·상호작용을 긴밀히 하고, 상호 이해와 우의를 심화할 용의가 있다"며 "함께 공동 발전을 촉진할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.리 총리는 "중국은 조선이 중국의 핵심 이익과 중대 우려 문제에서 시종 중국에 굳건한 지지를 보내준 것을 높이 평가한다"며 "조선과 계속해서 협조를 심화하고, 중조의 공동 이익을 더 잘 수호할 용의가 있다"고 강조했습니다.최선희 외무상은 "대(對)중국 관계를 공고화·발전시키는 것은 조선의 확고부동한 입장이고, 양국과 양국 인민의 근본 이익에 부합한다"면서, "조선은 시진핑 총서기가 제안한 인류 운명공동체 이념과 4대 글로벌 이니셔티브를 완전히 지지하고, 대만·신장(위구르)·시짱(티베트)·홍콩 등 중국의 핵심 이익에 관련된 문제에서 중국 입장을 계속해서 굳게 지지할 것"이라고 말했다고 신화통신은 전했습니다.아울러 통신은 최 외무상이 "조선은 중국과 함께 양당·양국 최고 지도자의 중요 공동인식을 이행하고, 고위급 교류를 강화하기를 기대한다"면서 "양국의 외교 부문 소통을 긴밀히 하고 실무적 협력을 촉진하며, 다자 협조를 심화하기를 기대한다"고 말했다고 설명했습니다.최 외무상은 왕이 중국 외교부장 초청으로 지난 27일 베이징에 도착했고, 오는 30일까지 나흘 동안 방중 일정을 수행할 예정입니다.최 외무상은 앞서 김정은 북한 국무위원장이 이달 초 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하고 시진핑 중국 국가주석과 만날 당시 김 위원장을 수행한 바 있습니다.약 3주 만에 다시 이뤄진 최 외무상의 방중은 2022년 6월 외무상 취임 이후 첫 단독 중국 방문입니다.오는 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미중 정상이 만날 예정이고, 최근 김정은 북한 국무위원장이 직접 '비핵화 불가' 방침을 천명한 가운데 최 외무상이 중국을 방문하면서 양국이 한반도 상황을 놓고 어떻게 의견을 조율할지도 관심입니다.어제 오후 열린 북중 외교장관 회담에서 양국은 전략적 소통 강화 입장을 재확인했습니다.중국 외교부는 북한의 비핵화 불가론에 대한 중국의 입장을 묻는 취재진에 즉답하지 않은 채 "중국의 반도(한반도) 문제에서의 입장과 정책은 연속성·안정성을 유지하고 있다. 중국은 계속해서 자기 방식으로 반도의 평화·안정을 수호하고 반도 문제의 정치적 해결 프로세스 추진을 위해 건설적 역할을 발휘할 것"이라는 종전 입장을 반복했습니다.(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)