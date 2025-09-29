라미레스 남자배구 대표팀 감독, 계약 1년 연장

▲ 라미레스 한국 남자배구 대표팀 감독

남자 배구 국가대표팀 사령탑인 이사나예 라미레스(41·브라질) 감독이 재신임 중간평가 관문을 통과해 내년 아이치·나고야 아시안게임까지 대표팀을 지휘하게 됐습니다.대한배구협회 남자경기력향상위원회(위원장 노진수)는 오늘(29일) 오후 회의를 열어 라미레스 감독과 관련한 중간평가 과정을 거쳐 계약을 1년 연장하기로 결정했습니다.작년 3월 남자 대표팀 사령탑에 오른 라미레스 감독은 협회와 '2+1년' 계약에 합의했었습니다.올해 말까지 2년 계약은 보장하되 3년째인 내년에도 대표팀을 계속 지휘할지는 올해까지 성과를 보고 결정하는 방식입니다.경기력향상위는 라미레스 감독의 지도 스타일과 국제대회에서 성적 등을 종합적으로 평가한 뒤 재신임 쪽으로 무게를 실었습니다.라미레스 감독은 2년간 대표팀을 이끌면서 특유의 온화한 성품으로 선수들과 소통을 강화했고, 국제 감각과 열정 등에서 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌습니다.작년 아시아배구연맹(AVC) 챌린지컵 3위를 이끌었던 라미레스 감독은 올해 명칭이 바뀐 AVC 네이션스컵에선 결승 진출에 실패한 뒤 3-4위전 패배로 4위에 그쳤습니다.지난달 중국에서 열린 동아시아선수권에선 결승에서 타이완을 3-0으로 꺾고 우승했습니다.그러나 11년 만에 출전했던 FIVB 세계선수권에선 프랑스, 아르헨티나, 핀란드의 벽에 막혀 3전 전패로 16강 진출에 실패했습니다.경기력향상위는 논의 끝에 아쉬운 성적표에도 불구하고 사령탑 교체보다는 라미레스 감독에게 '내년까지 믿고 맡기자'는 쪽으로 내부 결론을 내렸습니다.이에 따라 라미레스 감독은 내년 9월 아이치·나고야 아시안게임을 비롯해 AVC 네이션스컵, 아시아선수권, 동아시아선수권 등 국제대회를 준비하게 됩니다.(사진=아시아배구연맹 제공, 연합뉴스)