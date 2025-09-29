백화점들 "추석 당일 문 닫습니다"…대형마트는 일부 영업

최장 열흘간 이어지는 이번 추석 연휴에 롯데·신세계·현대 등 백화점 3사는 일제히 추석 당일(10월 6일) 문을 닫습니다.



유통업계에 따르면 롯데백화점 본점과 잠실점 등 29개 점은 추석 전날(10월 5일)과 당일, 분당점과 센텀시티점은 추석 당일과 다음 날(10월 7일) 각각 휴점합니다.



신세계백화점 강남점 등 11개 점은 추석 전날과 당일 문을 닫습니다.



본점은 추석 당일과 다음 날 휴점하고, 하남점은 추석 당일에만 쉽니다.



현대백화점 더현대 서울 등 10개 점은 추석 전날과 당일, 압구정본점 등 4개 점은 추석 당일과 다음날 각각 휴점합니다.



이마트는 133개 점포 중에서 양재점 등 43개 점포가 추석 당일 쉬고 나머지 점포들은 8∼13일 기간에 돌아가면서 문을 닫기 때문에 집 근처 점포의 휴일을 확인해야 합니다.



홈플러스와 롯데마트는 추석 당일 각각 19개 점과 30여 개점만 문을 닫고 나머지 점포는 오전 11시부터 오후 10시까지 영업합니다.



의무휴업일인 12일(일요일)에는 홈플러스와 롯데마트 대다수 점포가 문을 열지 않지만, 이마트는 문을 여는 점포가 있습니다.



롯데아울렛과 현대아울렛, 커넥트 현대는 추석 당일 휴점합니다.



롯데몰은 산본점(휴점)을 제외하고 나머지 5개점은 추석 당일(낮 12시∼오후 10시) 포함해 연휴 기간 내내 쉬지 않고 문을 엽니다.



신세계사이먼 프리미엄아울렛은 추석 당일 영업할지 결정하기 위해 입점 브랜드를 대상으로 수요 조사를 진행 중입니다.



쿠팡·쓱닷컴·컬리 등 온라인 쇼핑플랫폼과 홈쇼핑은 추석 연휴에도 당일배송·새벽 배송을 이어갑니다.



신세계 계열 이커머스 SSG닷컴(쓱닷컴)은 추석 당일을 제외하고 장보기 배송 '쓱배송'을 정상 운영합니다.



배송권역에 따라 추석 전날 오후 1∼2시까지 주문하면 당일 배송을 받을 수 있습니다.



새벽배송은 10월 4일 오후 10∼11시 이전 주문 시 다음 날 오전 7시까지 배송됩니다.



컬리도 10월 7일 하루를 제외하고 추석 연휴 기간에 정상 배송합니다.



컬리나 네이버에 입점한 '컬리N마트'에서 전날 밤 11시까지 주문하면 새벽배송을 통해 신선식품과 추석 선물세트 등을 받아볼 수 있습니다.



쿠팡은 "위탁배송 기사들은 일주일에 2∼3일씩 원하는 날짜에 쉰다"며 추석 연휴 기간 별도의 쉬는 날 없이 정상 운영합니다.



CJ온스타일은 추석 당일을 제외하고 '바로도착' 빠른 배송 서비스를 계속 제공한다고 밝혔습니다.