무면허로 "쾅"…중국인 전동카트 사고 '갑론을박'

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '우도 무등록 전동카트 사고'입니다.



제주 우도에 가면 많은 관광객들이 전동카트를 교통수단으로 이용하는데요.



그런데 최근 중국인 관광객 4명이 탑승한 전동카트가 돌담과 전신주를 들이받는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 중국인 관광객 2명이 머리와 다리를 다쳐 제주 시내 한 병원으로 이송됐는데요.



경찰 조사 결과, 운전면허가 없는 중국인 관광객의 운전 미숙이 원인이었습니다.



경찰에 따르면, 전동카트 대여업체는 무면허 운전 방조 혐의로 처벌받을 수 있다는데요.



중국은 도로교통에 관한 국제협약에 가입하지 않아서 국제운전면허증을 인정받지 못합니다.



따라서 중국의 운전면허증으로 한국에서 운전하려면 영사관 인증에 이어, 도로교통공단의 필기시험을 통과한 후 한국 운전면허증을 발급받아야 합니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "안 그래도 교통질서 불안한 우도인데" "중국인 무비자 입국 시작해서 몰리는 판에 이러지 말자" "무면허 철저히 감독해서 안전 지켜야 한다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)