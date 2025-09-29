'폭군의 셰프' 대박 낸 임윤아, 글로벌 팬 만난다…일본 열도 접수

이미지 확대하기

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 임윤아가 '폭군의 셰프' 드라마 팬들의 마음을 마지막까지 제대로 충족시켜 줬다.임윤아는 지난 28일 일본 요코하마 분타이에서 드라마 '폭군의 셰프'를 제작한 스튜디오드래곤과 함께 'Bon appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)을 2회 개최, 폭발적인 지지와 열띤 현지 반응으로 큰 관심을 모았다.임윤아는 팬들이 직접 뽑은 드라마 관련 다양한 앙케이트에 대해 이야기를 나누며 웃음꽃을 피우는가 하면, 드라마에 나왔던 음식, 의상, 명장면 등에 관해 주연으로서 연기적으로 고민하고 노력한 부분과 아이디어를 냈던 촬영 비하인드를 밝혀 흥미를 끌어올렸다.이어 팬들에게 줄 선물권을 획득하기 위해 다채로운 미션 게임에 적극적으로 임한 것은 물론, 극 중 셰프인 설정을 살려 샌드위치를 즉석에서 만들며 임윤아만의 특별한 레시피를 전수하는 등 남다른 팬사랑이 가득한 소통의 시간을 가졌다.여기에 임윤아는 '폭군의 셰프' OST '시간을 넘어 너에게로'를 가창, 호소력 짙은 감성으로 드라마의 몰입도와 여운을 선사하는가 하면, 솔로곡 '덕수궁 돌담길의 봄(Feat. 10cm)' 무대로 팬들의 큰 호응을 받으며 장내를 뜨겁게 달궜다.임윤아는 "아직도 '지영'으로서의 감정이 제 안에 많이 남아있는데 이렇게 작품 관련된 추억도 얘기하고, OST도 부르니 '지영'으로 여러분을 만난 것 같은 기분이 들어 굉장히 마음이 뭉클했다. 저희 드라마 사랑해 주셔서 감사하고 저는 앞으로도 다양한 작품과 활동으로 인사드리겠다"라고 진심 어린 소감을 전했다.임윤아는 지난 28일 종영한 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 연지영 역으로 분해, 생동감 넘치는 연기력과 셰프로 완벽히 변신한 프로페셔널한 모습, 멜로와 로맨틱 코미디를 유연하게 넘나드는 깔끔한 완급 조절 연기로 드라마의 퀄리티를 높였다.임윤아의 다채로운 매력을 확인할 수 있는 '폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅은 일본 요코하마에 이어 오는 10월 12일 마카오, 10월 18일 호찌민, 11월 23일 타이베이에서 진행된다.[사진 제공=SM엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)