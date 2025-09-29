CCTV 불법 촬영 추정 영상 유출 파문…베리베리 강민 측 "근거 없는 루머"

아이돌 멤버로 추정되는 인물의 사적인 영상이 불법 유출된 가운데, 실명이 거론된 그룹 베리베리 강민의 소속사가 허위사실에 대해서 법적 대응을 하겠다고 밝혔다.



지난 28일, 중국 웨이보와 SNS를 중심으로 남녀 커플이 술집 룸으로 보이는 곳에서 찍힌 사생활 영상이 유포되었다. 이 영상에는 남성이 여성에게 백허그를 하거나 머리카락을 만지는 등의 모습이 담긴 것으로 전해졌다.



영상 유출 이후 온라인상에서는 화면 속 인물이 한 걸그룹 멤버와 베리베리 멤버 강민이라는 주장이 제기되며 파장이 커졌다. 하지만 영상의 화질이 선명하지 않아 신원을 명확히 파악하기 어려웠다.



이에 대해 베리베리 강민의 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트는 29일 공식 입장문을 통해 사실무근임을 강조했다.



젤리피쉬엔터테인먼트 측은 "소속 아티스트 베리베리 멤버를 대상으로 한 근거 없는 루머의 확산을 확인했다. 전혀 사실이 아닌 악의적인 허위 사실"이라면서 "악성 루머의 작성, 유포, 재생산에 대해 선처 없는 강력한 법적 조치를 취할 예정"이라며 강경 대응 방침을 공지했다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)