[자막뉴스] 검찰 개혁에 입 뗀 경찰 수장 "수사는 권한 아냐"

오늘(29일) 오후 열린 전국 경찰 지휘부 화상회의.



경찰 수장인 유재성 경찰청장 직무대행이, 최근 정부의 '검찰 개혁' 과제와 관련해 발언했습니다.



[유재성 / 경찰청장 직무대행 : 검찰 개혁과 관련해서도 경찰은 수사는 권한이 아닌 책임과 의무라는 마음으로 오직 국민 권익의 관점에서 관련 논의에 임하도록 하겠습니다.]



유 직무대행의 이런 발언은, 검찰청 폐지가 전격 결정되면서 반대급부로 경찰 권한이 비대해진다는 지적을 의식한 것으로 풀이됩니다.



유 직무대행은 그러면서, 경찰에 대한 국민적 신뢰를 높이기 위해 노력하겠다고 덧붙였습니다.



[유재성 / 경찰청장 직무대행: 순경부터 경무관까지 헌법 교육을 강화하는 등 경찰의 권한은 국민으로부터 위임받은 것임을 잊지 않고 국민으로부터 신뢰받는 경찰로 거듭나기 위한 노력에 더욱 매진하겠습니다.]



이번 회의는 정부의 경찰 고위직 인사 후 처음 열린 것으로, 지난 16일 검찰청 폐지안이 담긴 정부 국정 과제가 확정 이후 열린 첫 회의기도 합니다.



정부가 확정한 123개 국정과제 가운데 경찰은, 경찰의 중립성 확보와 민주적 통제 강화, 법질서 확립과 민생치안 강화 등 2개 과제를 직접 맡았고, 특히 검찰개혁 후속 조치로 경찰의 '이원화된 자치경찰제 단계적 실시'와 '국가경찰위원회 실질화' 이행이 과제에 포함됐습니다.



이번 회의에서는 최근 연이어 발생한 미성년 약취 유인, 스토킹 등 관계성 범죄로부터 사회적 약자를 보호하기 위해 각급 관서장이 사건을 직접 점검, 관리하기로 하는 내용도 거론됐습니다.



* 위 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다



