특검, 매경 회장 배우자 압수수색…이배용 매관매직 의혹 연관성 의심

▲ 김건희 특검팀 현판식

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 장대환 매경미디어그룹 회장의 배우자이자 정진기언론문화재단 이사장인 A 씨에 대해 압수수색에 나섰습니다.29일 법조계에 따르면 특검팀은 중구에 있는 매경미디어그룹 본사 내 A 씨 집무실을 비롯해 문화재단 사무실, A 씨의 자택에 수사관 등을 보내 수사 관련 자료를 확보했습니다.특검팀은 압수수색 과정에서 A 씨 측이 보유한 금고도 확보했습니다.금고는 약 1ｍ가량 높이로 A 씨가 주요 서류나 물품 등을 보관해 온 것으로 알려졌습니다.A 씨는 참고인 신분으로 전해졌습니다.특검팀은 김 여사와 이배용 전 국가교육위원장 모두와 친분이 있는 것으로 알려진 A 씨가 양측의 '연결고리' 역할을 했을 것으로 의심해 강제수사에 나선 것으로 알려졌습니다.특검팀은 이 전 위원장이 윤석열 정권 초기 김 여사 측에 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 이른바 '매관매직' 의혹을 파헤쳐왔습니다.이 전 위원장이 중장기 국가 교육시스템을 설계하는 국가교육위원회 수장으로 임명되는 과정에 김 여사가 영향력을 행사한 게 아닌지 확인하려는 취지로 보입니다.특검팀은 지난달 말 김 여사 모친 최은순 씨가 운영하는 요양원을 압수수색하는 과정에서 금거북이와 함께 이 전 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했습니다.이 전 위원장의 비서 박 모 씨도 최근 압수수색 대상이 됐습니다.김 여사 측은 자신과는 무관하다는 입장이지만 특검팀은 김 여사의 '매관매직'을 뒷받침하는 물증으로 의심합니다.(사진=연합뉴스)