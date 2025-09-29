2차 소비쿠폰 신청률 74.7%…일주일간 3조 4천억 원 지급

▲ 추석 연휴를 앞둔 28일 서울 동대문구 경동시장 한 식당에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 문구가 붙어있다.

2차 민생회복 소비쿠폰 신청률이 일주일간 75%에 육박한 것으로 나타났습니다.행정안전부에 따르면 지난 28일 24시 기준 2차 소비쿠폰 신청자는 총 3천408만 명으로 전체 지급대상자(4천560만 7천510명)의 74.7%를 기록했습니다.신청자에게 지급된 금액은 3조 4천80억 원에 달합니다.지급 수단별로는 신용·체크카드가 2천515만 명으로 가장 많았고, 모바일·카드형 지역사랑상품권 549만 명, 지류형 상품권 51만 4천 명, 선불카드 293만 명으로 집계됐습니다.지역별 신청률을 보면 인천(80.25%)과 세종(79.30%)이 가장 높았고, 대전(76.74%), 경기(76.15%), 대구(75.37%)도 전국 평균을 웃돌았습니다.반면 제주(67.31%), 강원(70.31%), 전북(70.72%) 등은 상대적으로 낮았습니다.행안부는 "온·오프라인 신청과 지급 시스템이 모두 정상 운영되고 있으며, 신용·체크카드 지급분의 사용 지역 변경 기능도 오전 11시부로 정상화됐다"고 밝혔습니다.다만, 국민신문고 시스템 장애로 인해 온라인 이의 신청이 어려운 상황이라 이의 신청이 필요한 사람은 주민센터를 방문해야 합니다.지난 22일부터 지급이 시작된 2차 소비쿠폰은 신청 개시 첫 주(22∼26일)에는 시스템 과부하를 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 운영됐습니다.현재는 출생 연도 구분 없이 신청할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)