"IT 강국 이미지 먹칠"…정부 전산망 '3시간 복구'는 결국 거짓말?

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 임종인 고려대 정보보호대학원 명예교수

--------------------------------------------



● 4일째 민원 대란



임종인/ 고려대 정보보호대학원 명예교수

"국가정보자원관리원(국정자원), 행정전산망 심장부…'심장 멈춘 격'"

"대전 본원에서 핵심 서비스 647개 운영"



● 국가 전산망 '먹통' 4일 차



임종인/ 고려대 정보보호대학원 명예교수

"3시간이면 복구한다는 과거 공언, 시스템 '장애'와 '재해·재난' 착각한 거 아닌지"

"정부, 전산 인프라에 고급 인력 필요…현재와 같은 예산 및 입찰 시스템으로는 불가"

"외국처럼 회복력 좋은 민간 클라우드 인프라 활용 필수 고려"



● 완전 복구엔 2주 걸릴 듯



임종인/ 고려대 정보보호대학원 명예교수

"IT 강국이라는 나라에서 국가 이미지 먹칠"

"시스템 이중화가 아닌 데이터만 이중화된 상황"

"완전 복구까지 2주 넘게 걸릴 가능성도"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)