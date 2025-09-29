[인터뷰] 신동욱 "사법부 압박, 독재로 가는 길…조희대 청문회는 추미애 정치적 욕심"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 신동욱 국민의힘 최고위원

--------------------------------------------



● 인터뷰 신동욱 국민의힘 최고위원



신동욱 / 국민의힘 최고위원

"서울 장외 집회, 사법부 압박하는 '선거 독재'의 위험성 알리려는 것"

"민주당, 민주주의 국회라 할 수 없어…민주당 '입법 독재' 알리기 위해 필리버스터하는 것"

"필리버스터, 해제 위해 민주당 의원 다 와야…물리적 부담은 민주당이 더 겪을 듯"

"방송미디어통신위 설치법, 사람 하나 내쫓기 위해 집은 두고 문패만 바꾸는 법안"

"조희대 청문회, 대법원장 망신 주기…법사위, 추미애 위원장의 정치쇼 비즈니스장"

"대법원장도 부르는 민주당…일개 비서관은 안 나오게 하는 것이 의문"

"박근혜 전 대통령도 궐석 재판으로 진행…윤 전 대통령 매도할 일은 아냐"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 신동욱 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 신 최고위원님, 어서 오세요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 반갑습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 최고위원 당선되신 이후로는 처음이네요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 오랜만에 불러주신 것 같은데요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 축하드립니다, 일단. 일단 국민의힘 지금 장외 집회 중이죠. 어제 서울에서 열렸는데 같이 가셨었나요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 갔고요. 장외 집회 중은 아니고 장외 집회가 지난주에 대구에서 하고 이번에 이제 서울에서 했는데 이걸 저희가 매주하거나 이런 건 아니고 지금은 뭐 상황이 워낙 엄중한 상황이라고 저희가 판단을 하고 있기 때문에 그래도 국민들에게 알려야 될 시기에는 저희가 알려야 할 것들을 주장을 해야 되겠다. 이제 그런 취지에서 하는 것이고 당분간 또 언제 다시 장외로 나가서 저희가 이제 국민들에게 말씀드릴 일이 있을지 이건 아직 결정된 건 없습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아직 계획은 없으신 거고요. 어제 집회 분위기는 어땠습니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 굉장히 대한문 앞에서 저쪽 숭례문 쪽까지 거의 다 꽉 찼고. 처음에는 절반의 차선을 이제 차량 통행을 허가를 했는데 나중에 이제 우리 지지자들이 많이 오셔서 나중에 거기까지 막고 했으니까 저희가 생각한 것 이상으로 많은 분들이 나오셨다고 그렇게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 장외 집회를 통해서 그럼 국민의힘이 국민들한테 진정 알리고 싶어 하는 바는 어떤 겁니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 저희는 대한민국이 굉장히 위태롭다고 생각을 하거든요. 요즘 현대 정치에서 선거 독재라는 말이 있습니다. 이게 무슨 독재라는 것이 과거처럼 군사적 물리력을 동원해서 독재를 하는 것이 아니고, 선거로 집권한 권력이 독재의 길로 가는데 그 독재의 길로 가는 핵심적인 요소가 언론을 통제하는 것과 사법부를 무너뜨리는 것이거든요. 대표적인 데가 헝가리의 오르반 정권이라든지 이런 것인데, 큰 틀에서 그 방식을 보면 과거 전제주의 국가, 전체주의 국가들이 했던 것도 비슷합니다. 히틀러가 했던 나치 정권도 결국은 선거로 선출된 히틀러가 나중에 총통이 되면서 이제 제3제국을 열고 또 남미의 많은 민주주의가 붕괴되는 이런 나라들에서 이런 형태들을 보는데 저는 우리나라의 지금 사법부, 지금 마지막으로 사법부를 압박하는 모습을 보면서 좀 더 위험하다고 생각합니다. 이게 왜 그러냐 하면 이건 대통령을 지키기 위해서 사법부를 압박하는 것이잖아요. 다른 어떤 대의명분이 아니고 대통령의 재판이 지금 진행 중인데 그 재판이 중단돼 있고 그렇기 때문에 그 재판을 언제든지 재개될 수 있는 재판이고 이렇기 때문에 사법부를 압박을 해서 대법관 숫자를 증원한다든지 또는 대법원장을 본인들 마음에 들지 않는 재판을 했다는 이유로 물러가게 만드는 이런 것들은 선거 독재 중에서도 가장 악성 선거 독재로 가는 길이거든요. 그래서 이 부분들을 저희가 국민들이 꼭 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 그래서 저희가 장외 집회 하는 것에 대한 비판적인 여론이 있다는 것도 저희가 잘 알고 있고 하지만 지금은 그런 것들을 저희가 다 따져서 할 수 있는 상황이 아니고 많은 국민분들이 장외 집회의 형식적 문제, 이런 것보다는 정말 한 분이 나와서 저희 말을 듣더라도 이런 문제가 있다, 대한민국이 이렇게 위험하다는 것을 저희는 알릴 수밖에 없는 그런 절박한 시점이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 장외 집회가 중도층 지지 호소에는 좀 한계가 있다는 당내 지적도 수용하시는 겁니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 기본적으로 당내에 어떤 것보다도, 이제 어떤 뭐 이렇게 장외 집회라든지 또는 그것으로 인한 불편이라든지 이런 것들을 싫어하시는 분들은 있죠. 그래서 국회가 국회에서 할 일 하면 되지, 라고 말씀을 하실 수도 있는데 그런 부분들이 저희가 그렇게 그냥 얌전하게 지금 대여 투쟁을 할 만큼 상황이 그렇게 간단치 않다는 말씀을, 양해 말씀을 드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 다음 장외 집회 계획은 없다고 그러시니까 적당히 좀 엑시트 전략을 세우는 건 아닌가 이런 생각도 드는데요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 아니요. 그런데 엑시트라고 하면 과거의 경우에는 일체의 국회 일정을 다 보이콧하고 밖으로 나갔을 경우에 그러면 그 엑시트가 그럼 들어올 수 있는 명분이 있어야 하잖아요. 그런데 저희는 지금 장외 집회만 하는 것이 아니고 지금도 필리버스터 지금 하고 있거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 국회에서 모든 상임위, 뭐 저도 내일 이제 대법원 청문회를 해야 되는데 대법원장 청문회나 이런 국회 모든 활동을 저희가 합니다. 거기에서 또 할 수 있는 건 하고 또 밖에 나가서 한 분의 시민들이라도 더 저희가 주장할 것이 있으면 더 하겠다. 이런 것이기 때문에 엑시트다. 이렇게 얘기할 필요는 없습니다. 그거는 필요하면 하는 것이고 또 안에서의 투쟁이 더 중요하다고 생각하면 더 열심히 하고 그렇게 할 생각입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 신동욱 최고위원도 국회에서 필리버스터에 지난번에 엄청 긴 시간을 또 하셨고 지금도 국민의힘은.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 어제는 뭐 17시간 한 박수민 의원 같은 경우도..



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 그렇기도 하고 어쨌든 또 하실 텐데 국민의힘 입장에서는 지연, 24시간 지연시키는 것 외에는 사실은 이 법안을 막을 만한 의석수가 없기 때문에 좀 무력하지 않나 이런 생각도 듭니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 물론 이제 저희가 법안 한 건, 한 건을 보면 시간만 늦출 뿐이지 막을 수는 없습니다. 그런데 저희가 이제 이런 것은 국회에서 할 수 있는 지금 국회 선진화법하에서 할 수 있는 마지막 수단입니다. 모든 법안을 필리버스터 하겠다. 그 법안 중에는 저희가 발의한 법안들도 있지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 모든 법안 필리버스터를 하겠다고 하는 이유는 지금 국회를 운영하는 민주당의 방식이라는 것이 이걸 과연 민주주의 국가의 국회라고 할 수 있는가, 어떤 협의도 양보도 타협도 없이 그리고 야당의 존재를 인정할 수 없다. 또는 뭐 사람과만 악수한다. 지금 민주당 지도부가 그렇게 나오고 있는 것이기 때문에 이것이 비록 하루하루 연장하는 것에 불과하다고 하더라도 국민들께는 저희는 그렇게 알릴 수밖에 없는, 민주당의 지금 입법 독재의 실상을 알릴 수밖에 없는 것이기 때문에 법안 하나하나로 보면 그게 무슨 소용이 있나 그렇게 말씀하실 수도 있겠습니다마는 그러나 전체적으로 저희가 국회가 처한 상황을 설명하기 위해서는 이 방법도 불사하겠다라는 것이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 체력적인 문제도 있고 민주당에서 보니까 비쟁점 법안까지 필리버스터는 아마 못 할 거다. 이렇게 전현희 최고위원 같은 경우는 그렇게 얘기하던데요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 그렇게 희망 사항이겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 저희는 할 수 있습니다. 저희는 할 수 있고 오히려 물리적 부담은 민주당이 더 많이 느낄 겁니다. 왜냐하면 법안 한 건을 24시간 필리버스터 하면 그 필리버스터를 해제하기 위해서 5분의 3이 들어와야 되거든요. 그러면 민주당 의원 다 와야 합니다. 그러면 이걸 하는 동안에 사실 민주당이 훨씬 더 이것을 진행하기 어려워지는 것이죠. 그러니까 저희는 뭐 법에 정해진 대로 필리버스터를 계속해 나가면 되는 것이고 이거를 민주당이 막으려면 하루도 민주당은 예를 들어 두 달을 한다고 그러면 하루도 민주당은 국회를 비울 수가 없습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 가운데 어쨌든 방송미디어통신위원회 법 같은 법들이 통과가 돼서 이진숙 방통위원장이 자동 면직되지 않았습니까? 이진숙 방통위원장 같은, 전 방통위원장이죠, 이제. 그냥 안 있고 헌법소원 제기하고 끝까지 싸울 태세던데요, 어떻게 보고 계십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 당연하죠. 이런 법이 있습니까? 한 사람을 내쫓기 위해서 법을 만드는.. 법을 그러니까 멀쩡하게 있는 조직을 완전히 해체하고 그 기능을 그대로 승계하는, 이름만 바뀐 그야말로 문패만 바꿔 다는 법인데, 집은 그대로 있고. 이거 하나가 말이 되지 않고 지금 정부조직법 개편하는 거 보면 환경부 같은 경우에는 기후에너지환경부 이렇게 바뀌지 않습니까? 그런 논리로 한다면 지금 환경부 장관도 바꿔야, 면직을 시키고 새로 임명을 해야죠. 그런데 유독 이 방통위원장만 이렇게 면직을 할 수 있게 부칙에 넣었습니다. 다, 모든 직원을 다 승계하는데 정무직만 면직한다, 이렇게 돼 있거든요. 그것만 방송통신법 개정안에서 그 부분만 넣었기 때문에 저는 이진숙 위원장이 주장하는 것처럼 헌법소원을 하더라도 이건 뭐 충분히 설득력 있는 토론이 될 수 있을 것이라고 생각을 하고. 정부 조직 개편을 할 때마다 그러면 정무직 공무원들은 다 면직을 해야 되느냐, 앞으로도 그러면. 이런 부분에 대해서는 상당히 많은 부분 논란이 있을 수 있는 것이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당 쪽에서는 이진숙 방통위원장이 저렇게 순순히 물러나지 않은 이유가 내년 지방선거 때 대구시장 나가려고 자기 이미지 구축을 위해서 그런다. 이렇게 보는 분들도 있더군요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 그거 한 가지 때문에 그렇게 했다고 생각하면 너무 잘못된 생각이고요. 지금 이진숙 방통위원장 같은 경우에는 정말 오랜 기간 동안 민주당과 맞서서 싸웠거든요. 왜냐하면 방통위 운영이라든지, 방통위 운영을 바꿔서 방송법을 바꿔서 방송국.. 방송을 장악하겠다는 민주당의 의도가 너무나 명백한데 이게 사실 법적으로 싸우는 것만으로는 충분치가 않습니다. 그런데 이진숙 위원장 같은 경우에는 어쨌든 본인이 할 수 있는 권한을 가지고 끝까지 지금 버티고 있는 것이죠. 이게 본인이 대구시장, 본인의 정치적 욕심을 위해 저렇게 하겠습니까? 이진숙 위원장 전 위원장은 이렇게 돼가지고는 대한민국의 지상파 방송, 종편 또는 민영방송, 뉴스 채널들이 과연 정권으로부터 자유롭게 독립적으로 방송할 수 있는 여건이 만들어지겠는가라는데 저희 당의 생각도 마찬가지고 지금 이번에 개정된 방송법도 민주당 방송을 전부 만들겠다는 취지로 밖에는 저희는 받아들일 수가 없잖아요. SBS도 마찬가지 아닙니까? SBS도 가장 그나마 좀 타격이 적지만.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민영 방송입니다. SBS는



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 민영 방송인데도



▷ 편상욱 / 앵커 : 잘 아시겠지만.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 편성위원회 같은 거 만들게 돼 있잖아요. 편성위원회의 절반은 경영진이지만 절반은 또 노측에서 만드는 거니까 이 노측이 순수하게 한마음으로 방송국의 미래를 위해서 토론을 해 주면 좋지만 이게 민주노총의 영향을 받아서 방송국이 독립적으로 운영되지 못하는 이런 것들은 민영방송까지도 지금 영향을 미치고 특히나 YTN 같은 그런 민영 뉴스 전문 채널들은 사장도 마음대로 지금 임명을 못 하는 이런 구조로 지금 가고 있는 거지 않습니까. 이 부분이 과연 방송의 독립을 보장하기 위한 방송법 개편인가. 저희가 보기에는 저도 오랫동안 방송을 해서 방송국이 어떻게 권력과 맞서 싸워왔던가를 제가 너무나 잘 아는 사람 입장에서 보면 저는 속수무책일 거라고 생각을 하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 조희대 대법원장 얘기 좀 해보죠. 조희대 대법원장 내일 민주당이 사실상 단독 소집한 청문회에 불출석하겠다, 사유서를 냈습니다. 민주당 입장에서는 지금 조희대 대법원장이 내일 안 나오고 계속 이렇게 나가면 탄핵할 수도 있다. 이런 발언까지 심심치 않게 나오던데요. 어떻게 보고 계십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 아니 요건이 저는 될 거라고 생각하지 않고요. 하더라도. 그런데 문제는 이 청문회라고 하는 것이 조금 전에 토론을 잘 들었습니다마는 어쨌든 지금까지는 전혀 입증되지 않았던 조희대와 한덕수가 이재명 대통령을 대통령 후보에서 내리기 위해서 만나서 모의했다. 그 모의를 한, 했다는 만남이 있었다는 가짜 뉴스를 가지고 지금 이 청문회를 만들어내는 것이거든요. 그러면 우리가 사법부 독립이라는 큰 얘기를 하지 않더라도 어떻게 이렇게 청문회를 합니까? 이 과정에 저희와 전혀 협의한 것도 없고, 민주당만의 일방적으로 청문회를 하게 되는데 조희대 대법원장이 이 자리에 나와서 무슨 얘기를 하겠습니까. 언제 만났습니까? 어디서 만났습니까라고 계속 물으면 국민 일부는 정말 만나기 만났나 보다. 이렇게 생각할 수도 있는 것이고. 이런 식의 100번 양보해서 사법부 개혁이 필요하다고 하더라도 이런 식으로 대법원장을 국회에 불러서 망신 주고 그거 가지고 대국민 정치 공세하고 선전, 선동하고 해서 사법부를 압박하는 모양새, 이거는 결코 민주당에게도 도움이 안 될 거라고 저는 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 사실은 조희대 대법원장 청문회는 추미애 법사위원장이 여당 의원들과 일방적으로 그냥 의결해 버린 거잖아요. 법사위원이시잖아요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 제가 법사위원을 하고 있는 도중에.



▷ 편상욱 / 앵커 : 거기 계셨었죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 도중에 갑자기 새로운 안건이 올라온 겁니다. 그러니까 저는 이게 민주당의 법사위원들도 도장은 찍어줬는데 실제로 이게 어떤 취지로 이렇게 하는 건지 설명을 들었을까 싶을 생각이 들 정도로, 전격적으로 올라온 것이고 민주당의 지도부도 몰랐다는 것이 나중에 취재로 확인된 부분들인데 그러면 우리가 추미애 아까 그런 말씀을.



▷ 편상욱 / 앵커 : 법사위원장.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 법사위원장의 어떤 정치적 욕심이나 저는 이제 그렇게 규정하거든요. 지금 법사위라고 하는 것이 대한민국 정치의 가장 핫 코너로 지금 국민의 주목을 받는데 이게 전혀 기능하지 못하는 아수라장이거든요. 그러면 이게 추미애 위원장의 정치쇼 비즈니스장이라고 저는 생각을 하고 있는데 이렇게 법사위를 운영할 수는 없는 거죠. 추미애 위원장 입장에서 보면 내일 사법부, 대법원장을 불러서 청문회까지 하게 되면 본인은 본인의 지지자들로부터 정말 추미애 위원장이 대단하다 라는 어떤 정치적 평가를 받을지 모르지만, 대한민국의 미래를 위해서 이런 식으로 운영하는 것이 과연 맞습니까? 저는 이건 국가의 미래, 그리고 민주주의의 미래에 정말 나쁜 선례를 남기는 거라고 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 정청래 민주당 대표 같은 경우도 지도부한테 추미애 법사위원장이 조희대 대법원장 청문회를 의결하는 것을 사전에 의논을 안 했다고 합니다마는 나중에는 이제 밀어주는 식의 추인 정도를 해 준 거잖아요. 그럼에도 불구하고 민주당이 계속 조희대 대법원장에 대한 압박을 멈추지 않고 조희대 대법원장 없는 이 맹탕 청문회를 하겠다. 이렇게 하는 입장은, 이유는 뭐라고 생각하십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 그러니까 저는 애당초부터 지금 대법관을 5명을 부르는 청문회 하는 것이지 않습니까. 다른 사람을 떠나서. 그런데 이 5명을 부르는 게 현실적으로 가능하다고 생각하고 이걸 한 건 아닐 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 본인들도 애당초부터 이런 분들은 출석 자체를 안 할 거라고 생각하고 밀어붙이는 것인데 그럼에도 불구하고 자신들의, 특히 자신들의 강력한 지지자들에게는 어필할 수 있는 뭔가 정치적 메시지를 낼 수 있는 장을 만들 수 있다고 보는 거죠. 거기에서 추미애 위원장의 정치적 이해관계와 정청래 대표의 이해관계는 비교적 일치하는 것으로 보고 있고 김병기 원내대표나 이재명 대통령 측, 용산 대통령실과의 이해관계는 또 조금은 다른 것으로 지금 민주당 내부에서도 권력 구도가 그렇게 분화되고 있는 것으로 볼 수밖에 없는데 본인들의 그런 문제 때문에 국가의 정말 가장 민주주의를 유지하는 가장 큰 근간인 사법부를 이런 식으로 이리 차 보고 저리 차보고. 뭐 정청래 대표는 대법원장이 뭐라고, 이렇게 표현도 하고. 판사가 신이냐, 이런 표현하는데 저희가 판사나 사법부를 개인적인 인격체 어떤 사람을 존중하는 건 아니지 않습니까. 사법부의 판결이라는 것은 국가 시스템을 운영해 나가는, 국가를 운영해 나가는 기본 중의 기본이거든요. 여당 대표가 저렇게 얘기하면 앞으로 어떤 판결이 나오더라도 국민이 여당 대표도 대법원장이 신이냐, 자기가 뭐라고 이렇게 얘기하는데 어떤 판결을 국민이 승복하겠습니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 사법부에 대한 존중 자체가 없어질 것이다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 승복할 수가 없는 것이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 추석 지나고 곧바로 국정감사가 시작됩니다. 여기에 지금 대통령실의 김현지 총무비서관이 증인으로 나오느냐 안 나오냐를 놓고 지금 여야가 공방이 뜨겁잖아요. 어떻게 나올 거라고 보세요, 나오지 않을 거라고 보세요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 어떤 수단을 써서라도 안 내보낼 거라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 그렇게 생각하십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 이게 당연히 나와야 되는 사람인데 지금까지 용산 대통령실의 입장을 보면 적당히 밀려서 밀리면 출석을 시킬 요량이면 이렇게까지 하지 않죠. 그러니까 이게 통상적으로 그냥 대통령실의 살림을 보는 총무비서관이라면 나오는 게 당연한데 나와서 어떤, 야당으로부터의 어떤 질문을 받았을 때 대답하기 곤란한 또 그걸 대답했을 경우에 이재명 대통령에게 큰 문제가 생길 뭔가가 있지 않다면 이렇게까지 비서관의 출석을 막을 이유는 없지 않겠습니까? 그런데 여기까지 온 것을 보면 자꾸 여당에서는 아니 비서관 한 명 안 나온 것 가지고 왜 자꾸 난리를 치냐고 얘기하는데 반대로 제가 질문하겠습니다. 비서관, 일개 비서관 한 명이 왜 국회가 부르는데 안 나옵니까? 대법원장까지도 부르는 정당이잖아요. 대법원장도 나와서 질문하겠다. 그게 선출직에 대한 기본적인 예우라고 얘기를 하는 분이 어떻게 대통령실 총무비서관이 못 나가겠다. 그러면 나갈 수 없는 정말로 진짜 중요한 이유가 뭔가 있지 않겠습니까. 저는 이게 국민의 불신을 굉장히 키울 거라고 생각합니다. 이제 앞으로는 저 김현지라는 분이 이재명 정권의 뿌리를 흔들 수 있는 저는 리스크로 등장할 날이 저는 머지않았다고 보는데 국민은 왜 저분을 저렇게 청문회까지 못 나가게 할까. 청문회가 아니죠. 국정감사. 청문회도 아니죠. 국정감사 못 나가게 할까. 그 의문이 해소될 때까지 저분의 존재에 대한 의문을 계속 가지지 않겠습니까. 저는 이번에는 제가 보건데 어떤 수를 써서라도 나가지 못하는 명분을 만들 거라고 봅니다. 그러나 그것이 국민을 끝까지 눈속임하기는 어려운 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 대통령실이 어떤 결정하는지 좀 보죠. 윤석열 전 대통령 얘기 좀 해보겠습니다. 윤 전 대통령이 오늘 내란 우두머리 혐의 재판에 또 나오지 않았습니다. 지난 금요일에 자신의 보석 신문에는 나왔었죠. 이렇게 선택적으로 나왔다가 오늘은 또 이 구토, 현기증 증세 때문에 못 나온다고 얘기를 했는데 이걸 보고 좀 지나친 것 아니냐. 왜 사법 쇼핑을 하느냐? 이런 비판도 나와요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 저는 사법 쇼핑이라고 생각하지는 않고요. 그리고 건강 문제는 제가 정확히 알 수가 없으니까 그 부분은 제가 평가하기는 어려운데 좀 더 큰 맥락에서 이 사태를 저는 좀 바라봐야 된다고 생각하는 게 이게 지금 물론 계엄은 대단히 저도 잘못됐다고 생각하고 그 부분에 대해서 윤석열 전 대통령이 법적 책임이든 정치적 책임이든 역사적 책임이든 져야 한다고 생각하는 사람인데 지금 이 사건은 민주당이 계속 그 사안만 보고 있는 것이 아니고 우리 진영 전체를 내란이 진행 중인 상황으로 지금 보고 있는 것이지 않습니까? 정치 재판입니다, 이 재판은. 그래서 저는 그 정치적 의사 표시라고 저는 생각을 하는 거예요. 그런데 그사이에 건강이라는 부분이 들어 있기 때문에 나오지 않는 것 역시 이제 정치적 의사 표현이라고 저는 생각을 하고 조금 전에도 그런 말씀이 있었지만 박근혜 전 대통령도 없는 궐석 상태에서 재판했기 때문에 그것까지 어떤 여론 재판을 해서 전직 대통령을 치사하다든지 이렇게 매도할 것은 아니라고 보는데. 다만 윤 전 대통령이 본인이 당당하게 선택해서 충분히 본인의 정치적 입장을 설명하면 더 좋겠다고 하는 것은 저도 그렇게 생각을 하긴 합니다. 그러나 그렇게 평가하기에는 지금 저희가 처해 있는 이 국면이 복합적으로 보면 그렇게 쉽게 저희가 재단하기는 좀 어려운 상황이다. 그런 말씀을 드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오랜만에 모셔서 많은 얘기 들었는데 혹시 또 더 하실 말씀 있으면 1분만 드릴까요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 이제 곧 추석이 다가오는데 추석 때는 정말 좀 푸근하고 편안한 마음으로 추석 명절을 우리 국민 여러분께서 좀 다 맞이하셨으면 좋을 텐데 저희 정치권이 너무 소란스러워서 정말 죄송스러운 마음을 가지고 있고 지금 또 국가 어떤 디지털 정보와 관련된 부분들 때문에 피해, 고통이 있는 분들 많을 것 같은데 빨리 회복돼서 추석은 좀 편안하게 맞으시기를 바라겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 신동욱 국민의힘 최고위원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 최고위원 : 고맙습니다.



