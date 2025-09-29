부안서 등산객 실종 나흘째…경찰·소방 등 90명 투입 수색

▲ 소방차

전북 부안군 내변산에서 일행과 함께 산에 오른 70대 등반객이 실종돼 경찰과 소방 당국이 나흘째 수색을 이어가고 있습니다.전북경찰청과 전북도 소방본부에 따르면 지난 26일 오후 4시 28분 "하산 중인데 여기가 어디인지 모르겠다"는 조난 신고가 119에 접수됐습니다.소방 당국은 휴대전화 위치추적 등을 통해 지난 27일 오전 1시 40분 길을 잃은 등반객 3명 중 2명을 내변산 구시골 인근에서 찾았으나 나머지 1명인 A(73) 씨는 발견하지 못했습니다.A 씨는 신고 이후 "등산로를 찾아보겠다"면서 일행들을 두고 다시 깊은 산 쪽으로 향했다가 연락이 끊긴 것으로 전해졌습니다.이들 등반객은 모두 같은 마을에 사는 이웃인 것으로 파악됐습니다.경찰과 소방 당국은 실종 나흘째인 오늘(29일) 수색 인력 90명과 고무보트 등 장비 23대를 동원해 A 씨를 찾고 있습니다.경찰 관계자는 "실종자가 올라간 길은 산세가 험해서 수색에 어려움을 겪고 있다"며 "실종자 안전을 최우선으로 수색 작업에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)