한은 "임시공휴일 지정돼도 카드 사용액 큰 변화 없어"

이현영 기자
작성 2025.09.29 14:19
▲ 대선 임시 공휴일에 나들이 즐기는 시민들

임시공휴일 지정에 따른 소비 증가 효과가 한 달 정도 시계에서는 뚜렷하지 않다는 분석이 나왔습니다.

한국은행이 오늘(29일) 발표한 '고빈도 데이터를 통해 본 날씨· 요일의 소비 영향' 보고서에 따르면 임시공휴일이 지정된 2023년 추석과 올해 설 연휴를 나머지 2023∼2025년 명절 연휴와 비교한 결과, 임시공휴일이 낀 연휴 시작 전 1주일간 카드 사용액이 다른 명절보다 10% 이상 늘었습니다.

하지만 연휴가 끝난 뒤 1주일을 보면 반대로 임시공휴일 지정 연휴 경우의 카드 사용액이 많게는 8% 줄었습니다.

이에 따라 임시공휴일 유무와 관계없이 연휴 전후 4주간의 일평균 카드 사용액에는 큰 변화가 없었습니다.

한은은 "연휴 전후의 소비가 대체 관계를 보이는 데다, 임시공휴일에 따른 영업일 감소 효과(-)와 연휴 기간 대면 소비 증가 효과(+)가 상쇄됐을 가능성이 있다"고 설명했습니다.

임시공휴일 낀 연휴 소비 영향

아울러 한은은 보고서에서 기상 여건이 올해 민간소비 증가율을 약 0.09% 포인트(p) 낮춘 것으로 추정했습니다.

올해 1분기 한파와 여름철 폭염이 연간 민간소비 증가율을 각 0.03% p, 0.15% p 끌어내렸고 반대로 예년보다 적은 강수는 증가율을 0.09% p 올렸다는 게 한은의 설명입니다.

2023년 1분기부터 올해 2분기까지 17개 시도 카드 사용액과 기상 여건의 관계를 분석한 결과, 폭염(일 최고기온 35℃이상)·한파(일 최고기온 0℃이하)·강수(일 강수령 20㎜이상) 발생으로 일 카드 사용액이 평상 기후일 때보다 각 7%, 3%, 6% 줄어드는 현상도 확인됐습니다.

올해 기상 여건의 민간소비 증가율 영향

(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
