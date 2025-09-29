[날씨] 곳곳 일교차 10도 이상…환절기 건강 유의하세요

9월도 끝자락을 향해 가고 있습니다.



가을이 깊어가면서 일교차도 크게 벌어지는 요즘인데요.



오늘(29일) 아침 서울의 기온 16.6도, 밀양은 19.5도에서 출발했습니다.



낮이 되면 서울의 기온 25도, 밀양이 28도까지 오르는 등 아침과의 일교차 10도 이상 크게 벌어지는 곳들이 많겠습니다.



환절기 건강 잃기 쉽습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 가득합니다.



오늘 하늘에 계속 구름이 많겠고요.



늦은 오후 한때 강원 남부와 충북 북부, 경북 북동 산지에는 소나기가 내릴 때 있겠습니다.



양은 5mm 미만으로 많지는 않겠지만 소나기가 내릴 때는 가시거리가 짧아질 수 있어서요, 교통 안전에 신경 써주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 26도, 대전 25도, 부산은 27도 예상됩니다.



화요일인 내일은 중서부와 경북 지역에 소나기 예보가 나와 있고요.



당분간 일교차는 계속 크게 벌어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)