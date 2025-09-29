"윤석열 정부 책임" "윤호중 장관 경질해야"…여야 공방

<앵커>



정치권에서는 이번 화재 책임을 두고 공방이 이어졌습니다. 민주당은 윤석열 정부 책임론을 부각했고, 국민의힘은 윤호중 행안부 장관 경질을 요구했습니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



국가정보자원관리원 화재로 정부 전산망 마비 사태가 나흘째 이어지고 있는 오늘(29일) 민주당은 먼저 사과의 말로 입을 열었습니다.



[정청래/민주당 대표 : 국가정보자원관리원 화재로 불편을 겪고 계신 국민 여러분들께 송구하다는 말씀을 드립니다.]



상황이 수습되는 대로 운영체계 이중화 등 확실한 재발 방지 대책을 세워야 한다며, 민주당도 도움을 줄 수 있는 것이라면 무엇이든지 돕겠다고 강조했습니다.



하지만 이번 사태의 본질적인 책임은 전임 정부에 있다며, 윤석열 정부 책임론도 같이 꺼내 들었습니다.



전현희 민주당 최고위원은 이미 지난해 감사원에서 재해 복구 시스템 미비를 지적했지만, 당시 윤석열 정권이 이를 무시한 거나 다름없다, 야당은 책임감을 느끼고 대책 마련에 협조하는 게 마땅하다고 주장했습니다.



국민의힘은 정부의 허술한 관리가 국민 생활과 사이버 보안에 큰 위기를 초래했다며 목소리를 높였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이재명 정권이 사법 파괴와 입법 독재에 몰두하는 사이에 민생에 심각한 구멍이 뚫리고 있습니다.]



특히, 국민의힘은 지난 2023년 11월, 행정 안전망 장애가 논란이 됐을 때, 당시 민주당 대표였던 이 대통령이 행안부 장관 경질을 주장했던 점을 상기시키며 화력을 집중했습니다.



주진우 국민의힘 의원은 이 대통령이 과거 본인이 내뱉은 말대로 윤호중 행안부 장관을 경질해야 한다고, 나경원 국민의힘 의원도 행안부 장관 경질은 물론, 대통령이 직접 대국민 사과를 해야 한다고 주장했습니다.



여야는 이번 사태와 관련해 이르면 추석 연휴 전에 행안부를 상대로 긴급 현안 질의를 추진하고 있습니다.



