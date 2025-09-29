김병기 "검찰청 폐지로 끝 아냐…무소불위 검찰 과오 바로잡아야"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

민주당 김병기 원내대표는 오늘(29일) '검찰청 폐지' 정부조직법 개정안이 국회 본회의를 통과한 것과 관련해 "검찰청 폐지로 끝이 아니다"라고 말했습니다.김 원내대표는 오늘 국회 최고위원회의에서 "검찰의 지난 과오를 바로잡아야 한다"며 이같이 강조했습니다.특히 최근 법원서 이수진 의원, 기동민 전 의원, 김영춘 전 해양수산부 장관, 김갑수 전 열린우리당 대변인에 대한 무죄 판결이 나온 점을 거론하며 "이 판결은 검찰의 무소불위 권력이 왜 사라져야 하는지, 수사와 기소가 왜 반드시 분리돼야 하는지를 보여준 사건"이라고 말했습니다.서울남부지법 형사11단독 정성화 판사는 지난 26일 '라임 사태' 핵심인 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 금품을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 기 전 의원 등에게 무죄를 선고했습니다.김 원내대표는 "검찰의 수사와 기소는 허위와 작위였다"며 "다행스럽게도 재판부는 이분들의 억울함을 외면하지 않았다"고 전했습니다.또 "검찰은 당신들이 망치려 했던 분들에게 항소가 아니라 사과하고 국민에게도 사죄하기를 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)