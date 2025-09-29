'12조 원 규모' 자금조달 지원할 미래도시펀드 조성 착수

▲ 국토교통부

국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)는 1기 신도시 등 노후 계획도시 정비사업의 자금 조달을 지원하고자 12조 원 규모 미래도시펀드 조성에 본격 착수한다고 밝혔습니다.미래도시펀드는 대규모 재원이 필요한 노후 계획도시 정비사업 시행자에게 초기 사업비, 공사비 등 사업비 대출을 시행하는 대출형 펀드입니다.HUG가 대출을 보증하고, 전체 자금 흐름을 관리하는 모(母) 펀드와 사업지구에 대출하는 자(子) 펀드를 별도 조성해 사업 안정성을 높인다는 겁니다.모펀드는 직접 초기사업비를 최대 200억 원까지 대출해 주고, 향후 결성될 사업장별 자펀드의 수익증권 10∼20%를 매입해 자금 모집의 마중물 역할을 한다고 국토부는 설명했습니다.국토부와 HUG는 첫 단계로 1호 모펀드 운용사 선정을 위한 공고문(사전규격공개)을 HUG와 금융투자협회 홈페이지 등에서 내일부터 5일간 공개하고, 10월 13일∼11월 23일 본 입찰공고를 거쳐 12월 우선협상대상자를 결정해 내년 3월 중 6천억 원 규모의 1호 모펀드를 결성할 예정입니다.이번에 선정되는 운용사는 1호 모펀드 결성을 위해 투자를 유치하고, 자펀드 자금의 안정적 운용을 위한 가이드라인을 마련하는 등 미래도시펀드 총괄 관리 역할을 담당합니다.1호 모펀드는 정비구역 지정 후 시공사를 선정한 사업장에 초기 사업비를 직접 융자하고 HUG 보증부 대출을 시행하는 사업지구별 자펀드의 수익증권을 매입하게 됩니다.일반적 정책펀드는 국가, 공공기관 등에서 마련한 자금을 운용하지만, 미래도시펀드는 공공이 보증하는 투자처에 투자할 자금 유치를 위해 조성하는 것이 목적인 만큼 운용사의 안정성·운용 실적과 더불어 자금 모집 역량을 집중 평가할 예정입니다.지난 3년간 운용사 전체 순자산총액 평균이 6조 원 이상, 부동산 순자산총액 평균이 1조 원 이상인 경우 5점씩 총 10점을 부여합니다.아울러 선정에 참여하려는 운용사는 총합계 6천억 원 이상의 투자의향서(LOI)를 제출해야 합니다.국토부는 현재 1기 신도시 선도지구 상당수 단지가 특별정비계획안을 지방자치단체 자문위원회에 상정하는 등 빠른 속도로 사업을 추진 중인 점을 고려해 내년 1분기 중 1호 모펀드를 결성하고 금융지원이 제때 이뤄지도록 정책을 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)