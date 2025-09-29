뉴스

김건희특검, 통일교 한학자 총재 소환…구속 후 두 번째 출석

전연남 기자
작성 2025.09.29 11:15 조회수
김건희특검, 통일교 한학자 총재 소환…구속 후 두 번째 출석
▲ 한학자 통일교 총재

김건희 특검팀이 '정교유착' 의혹의 정점으로 지목된 한학자 통일교 총재를 오늘(29일) 오전 10시 소환해 조사하고 있습니다.

지난 23일 구속된 후 두 번째 소환 조사입니다.

한 총재는 지난 24일에도 한 차례 소환돼 4시간 30분가량 조사받았습니다.

특검팀은 26일 재출석을 요구했으나 한 총재 측은 건강 문제를 이유로 응하지 않았습니다.

한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의, 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의 등을 받습니다.

특검팀은 삼부토건 주가 조작 의혹의 핵심 인물 이기훈 전 부회장도 이날 오전 10시에 소환해 조사하고 있습니다.

또, 건진법사 전성배 씨를 소환해 2022년 6·1 지방선거에서의 공천 개입 의혹 등을 조사하고 있습니다.

특검팀은 통일교 관련 의혹 외에도 전 씨가 지방선거를 앞두고 경북도의원, 봉화군수, 영주시장 공천에 개입했다고 보고 있습니다.
전연남 기자
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

