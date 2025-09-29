'사마귀' 장동윤, 장르물도 된다…배우로서 맞은 새로운 전환점

배우 장동윤이 '사마귀'를 통해 배우로서 새로운 전환점을 맞았다.



장동윤은 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(연출 변영주, 극본 이영종)에서 형사이자 사마귀의 아들 '차수열' 역을 맡아, 모정과 경멸, 분노와 화해가 교차하는 감정의 여정을 끝까지 밀어붙였다.



지난 27일 방송된 '사마귀: 살인자의 외출' 마지막 회에서 수열은 사건을 관통하는 해결사로 활약했다. 팀 안팎에서 단서를 짚어내며 수사의 중심축으로 서는 동시에, 현장과 대화 속에서 프로파일러 같은 직관을 보여줬다. 정이신(고현정 분)과의 관계에서는 모성에 기대 정보를 얻는 모습과 그 모순을 이용하는 태도가 교차하며 극의 긴장을 증폭시켰다.



엄마와 마주한 순간에는 갈등이 최고조에 달했다. 형사로서의 냉정함과 아들로서의 흔들림이 충돌하며 억눌린 분노가 폭발했고, 인질극의 절정에서는 사건을 끝까지 조율하는 해결사의 면모와 끝내 화해의 제스처를 남기는 아들의 면모를 동시에 보여주며 극의 마지막을 장식했다.



작품 전반에서 장동윤은 흔들림 없이 무게 중심을 잡았다. 단순한 수사관도, 단순한 피해자의 아들도 아닌 경계에 선 인물로서 단호한 선택과 치열한 감정의 진폭을 오가며 극을 이끌었다. 이성적으로 수사를 주도하는 면모, 엄마와의 갈등 속에서 드러난 분노, 그리고 마지막 화해까지 그의 연기는 매회 극의 긴장과 울림을 책임졌다.



특히 후반부에서 그의 활약이 두드러졌다. 극한의 긴장 속에서도 형사의 권위와 아들의 약점을 동시에 드러내며 작품의 메시지를 함축했다. 장동윤에게 '사마귀: 살인자의 외출'은 배우로서 확실한 전환점으로 남았다. 청춘과 로맨스에서 쌓은 이미지를 넘어 장르물에서도 극을 주도할 수 있음을 입증했다.



장동윤은 '사마귀: 살인자의 외출'을 통해 장르물 속 존재감을 확실히 입증하며 한 단계 도약했다. 앞으로 그가 또 어떤 작품에서 새로운 얼굴을 보여줄지 기대가 모인다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)