세종 국가산단 조성 본격화…내달부터 1조 4천억 원 토지 보상

▲ 세종 스마트 국가산단 조감도

세종시 연서면 일대 조성되는 국가산업단지 보상 절차가 본격화하면서 1조 4천800억 원대 토지 보상금 지급이 이르면 내달부터 시작됩니다.시는 국가산단 공동 사업시행사인 한국토지주택공사(LH)와 세종도시교통공사가 토지 소유주들에게 손실 보상 협의 요청서를 발송했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.이는 국가산단 조성에 따른 보상금 지급 절차 첫 단계로, 세종시는 추석 연휴 이후 계약 체결·등기 이전 절차를 거친 뒤 순차적으로 보상금이 지급될 것으로 전망했습니다.전체 1천685필지(지장물 포함)에 대한 보상금은 1조 4천800억 원 규모입니다.보상계약 신청은 LH 보상사업소(해밀3로 85 123호, ☎044-903-1591∼1599)와 세종도시교통공사 보상사업소(연서면 봉암리 당산로 274 202호, ☎044-865-4009∼4010)에서 하면 됩니다.토지 보상금이 지역 사회에 풀리면 투자·소비가 살아나면서 지역 경제·부동산 시장 활성화에 큰 도움이 될 것으로 세종시는 기대했습니다.세종 스마트 국가산단은 연서면 와촌리·부동리 일대에 275만 3천229㎡(약 83만 평) 규모로 조성됩니다.내년 하반기 착공해 2027년 하반기 분양이 시작되며, 2031년 12월 준공될 예정입니다.산단 인근에는 세종∼포천고속도로와 세종∼청주고속도로가 신설되고, 산단 내에는 3천 가구 규모의 공동주택과 학교 등이 조성됩니다.(사진=세종시 제공, 연합뉴스)