샤이니 민호, 대한체육회 홍보대사 위촉

▲ 샤이니 민호 대한체육회 홍보대사 위촉식. 왼쪽은 유승민 체육회장

대한체육회(회장 유승민)가 그룹 샤이니 멤버인 민호를 홍보대사로 위촉했다고 밝혔습니다.대한체육회는 지난 26일 서울 송파구 올림픽회관 체육회 대회의실에서 열린 위촉식에서 유승민 회장의 위촉패 전달에 이어 민호 홍보대사의 소감을 듣는 시간을 가졌습니다.체육회 홍보대사는 ▲ 비인기 종목 저변 확대 및 스포츠 인권 보호 ▲ 체육회 공식 SNS(유튜브, 인스타그램, 블로그, 틱톡 등) 활동 ▲ 체육회 주요 행사와 운영사업 참여 및 재능 기부 ▲ 지역 및 회원종목단체 초청 강의를 통한 스포츠 참여 분위기 조성 등 다양한 활동을 하고 있습니다.민호 홍보대사는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 분위기 조성을 위한 대국민 홍보뿐 아니라 재능 나눔을 통해 생활체육 활성화에 앞장서고, 스포츠 정책 메시지 전달 등 각종 스포츠 홍보 활동을 펼치게 됩니다.유승민 회장은 "글로벌 K-팝 한류를 이끄는 샤이니 민호 님을 체육회 홍보대사로 모시게 돼 뜻깊게 생각한다"면서 "내년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 체육회 홍보 활동은 물론 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 역할을 해주시기를 기대한다"고 전했습니다.민호 홍보대사는 "대한체육회 홍보대사로 위촉돼 영광"이라면서 "홍보대사로서 콘텐츠를 통한 스포츠 홍보 등 다양한 활동을 펼쳐 대한민국 스포츠와 체육회 홍보에 앞장서겠다"고 소감을 전했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)