뉴스

샤이니 민호, 대한체육회 홍보대사 위촉

서대원 기자
작성 2025.09.29 11:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
샤이니 민호, 대한체육회 홍보대사 위촉
▲ 샤이니 민호 대한체육회 홍보대사 위촉식. 왼쪽은 유승민 체육회장

대한체육회(회장 유승민)가 그룹 샤이니 멤버인 민호를 홍보대사로 위촉했다고 밝혔습니다.

대한체육회는 지난 26일 서울 송파구 올림픽회관 체육회 대회의실에서 열린 위촉식에서 유승민 회장의 위촉패 전달에 이어 민호 홍보대사의 소감을 듣는 시간을 가졌습니다.

체육회 홍보대사는 ▲ 비인기 종목 저변 확대 및 스포츠 인권 보호 ▲ 체육회 공식 SNS(유튜브, 인스타그램, 블로그, 틱톡 등) 활동 ▲ 체육회 주요 행사와 운영사업 참여 및 재능 기부 ▲ 지역 및 회원종목단체 초청 강의를 통한 스포츠 참여 분위기 조성 등 다양한 활동을 하고 있습니다.

민호 홍보대사는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 분위기 조성을 위한 대국민 홍보뿐 아니라 재능 나눔을 통해 생활체육 활성화에 앞장서고, 스포츠 정책 메시지 전달 등 각종 스포츠 홍보 활동을 펼치게 됩니다.

유승민 회장은 "글로벌 K-팝 한류를 이끄는 샤이니 민호 님을 체육회 홍보대사로 모시게 돼 뜻깊게 생각한다"면서 "내년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 체육회 홍보 활동은 물론 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 역할을 해주시기를 기대한다"고 전했습니다.

민호 홍보대사는 "대한체육회 홍보대사로 위촉돼 영광"이라면서 "홍보대사로서 콘텐츠를 통한 스포츠 홍보 등 다양한 활동을 펼쳐 대한민국 스포츠와 체육회 홍보에 앞장서겠다"고 소감을 전했습니다.

(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지