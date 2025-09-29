오현규 극장골…헹크 역전승 견인

▲ 오현규

국가대표 스트라이커 오현규가 경기 종료 직전 터진 극적인 결승포로 소속팀 헹크의 짜릿한 역전승을 이끌었습니다.오현규는 우리 시간으로 오늘(29일) 벨기에 신트트라위던 스테이엔 스타디움에서 열린 신트트라위던과의 2025-2026 벨기에 프로리그 9라운드 원정 경기에서 1대 1로 맞선 후반 추가시간 극적인 결승골로 헹크의 승리를 책임졌습니다.로빈 미리솔라가 페널티지역 바깥에서 문전을 향해 크로스를 넣었고, 바운드에 맞춰 반대쪽 골대로 달려든 오현규가 슬라이딩하면서 끝까지 오른쪽 다리를 쭉 뻗어 골대로 공을 밀어 넣었습니다.오현규의 시즌 4호 골입니다.지난 25일 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 첫 경기에서 선제 결승 골을 넣은 오현규는 2경기 연속 득점포를 가동해 물오른 득점 감각을 선보였습니다.사흘 전 81분 동안 그라운드를 누빈 오현규는 벤치에서 경기를 지켜보다가 후반 29분 유세프 에라비 대신 교체로 투입돼 약 16분을 뛰었습니다.오현규는 9월 A매치를 앞두고 독일 프로축구 분데스리가 슈투트가르트 계약을 앞두고 메디컬 테스트를 받았지만 무릎 부상 이력 등으로 인해 막판에 이적이 무산됐습니다.멕시코와의 국가대표 친선경기에서 골을 넣은 오현규는 유로파리그에서 다시 골 맛을 보더니 오늘 오후로 예정된 홍명보 국가대표팀 감독의 10월 A매치 명단 발표를 앞두고 2경기 연속 결승포를 쏘아 올렸습니다.오현규의 극적인 골로 헹크는 짜릿한 2대 1 역전승을 거두고 리그 3연패 위기에서 벗어났습니다.헹크는 전반 4분 만에 자책골을 내주고 끌려가다가 후반 12분 이토 준야의 프리킥으로 균형을 맞췄습니다.상대의 퇴장으로 수적 우위를 안고도 좀처럼 득점하지 못하며 답답한 상황이 이어지던 와중, 경기 종료 직전 오현규가 몸을 날려 골을 넣으며 승부를 갈랐습니다.헹크는 리그 9경기에서 3승 2무 4패로 승점 11을 쌓아 9위에 자리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)