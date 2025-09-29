'우리들의 발라드', 시청자 뜨거운 반응에 화답…2회도 140분 확대 편성 확정

'우리들의 발라드'가 또 한 번의 확대 편성으로 시청자들의 열띤 반응에 응답한다.



오는 30일 밤 9시에 방송될 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 2회가 140분 확대 편성된다. 첫 방송 이후 이어지는 뜨거운 호응에 힘입어 더 많은 참가자의 무대를 밀도 있게 소개하기 위해, 두 번 연속 특별 편성을 결정했다.



연출을 맡은 정익승 PD는 "첫 방송 직후 무대 영상에 자신의 추억을 남긴 많은 댓글이 기억에 남는다. 돌아갈 수 없어 그리운 시절과 보고 싶은 사람의 이름을 아이들의 노래를 듣고 털어놓는 걸 보며, 이것이 발라드의 힘이 아닌가 하고 느꼈다"는 소감을 전했다. 그러면서 "소중하게 다루면 더 특별한 이야기가 된다. 더 많은 아이들의 무대를 소중히 담아 전달해 드리고자 2회 연속 이례적인 특별 편성을 받았으니 또 한 번 많은 시청 부탁드린다"고 말했다.



'우리들의 발라드'는 지난 23일 방송된 1회 2부가 수도권 기준 평균 4.7%, 최고 5.2%의 시청률을 기록하고, 동시간대 1위를 차지하며 쾌조의 스타트를 끊었다. 2049 시청률 역시 1.1%로 동시간대 1위를 거머쥐어 탑백귀 150인이 함께 뽑는 집단 오디션에 대한 대중의 높은 관심을 입증했다.



넷플릭스 '오늘의 시리즈'에는 공개 첫날 TOP 5로 진입하더니 둘째 날에는 TOP 3까지 순위가 상승, 갈수록 폭발적인 관심을 증명했다. 첫 회 160분이라는 파격적인 러닝타임에도 불구하고 평균 연령 18.2세 참가자들의 진정성과 몰입감 넘치는 구성은 OTT 시청자들도 매료시키기에 충분했다. 또 다른 OTT 웨이브에서는 방송 직후 예능 부문 1위를 차지했다.



TV, OTT에 이어 디지털 플랫폼에서도 뜨거운 반응이 이어지고 있다. '제주소녀' 이예지가 부른 '너를 위해' 클립은 공개 이틀 만에 유튜브, 릴스, 틱톡 등 주요 플랫폼을 장악하며 총 조회수 300만 뷰를 돌파하며 대형 스타 탄생을 예고했다.



1라운드에서는 임재범의 '너를 위해'로 차태현을 울린 이예지가 146표를 획득해 현재 최다 득표자로 2라운드에 진출했다. 송지우는 이은하의 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼'으로 143표, 천범석은 정승환의 '제자리'로 130표를 받아 다음 라운드로 직행했으며 이준석, 이지훈, 민수현, 홍승민도 감성을 자극하는 무대를 선보여 합격의 기쁨을 맛봤다.



1회 방송 후 온라인에는 "순수한 아이들의 목소리가 주는 감동과 울림이 크다", "노래만 들어도 돌아갈 수 없는 아련한 그 시절이 떠오른다" 등 프로그램에 대한 따뜻한 호평이 잇따랐다. 이에 140분 동안 펼쳐질 2회에서는 어떤 참가자들의 무대가 펼쳐질지 기대감이 더해지고 있다.



'우리들의 발라드'는 매주 화요일 밤 9시에 방송되며, 내일(30일) 방송될 2회는 140분 확대 편성된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)