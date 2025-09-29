뉴스

국정자원 "화재 배터리 정기검사서 '정상'…연한 지나 교체 권고"

유영규 기자
작성 2025.09.29 10:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국정자원 "화재 배터리 정기검사서 '정상'…연한 지나 교체 권고"
국가정보자원관리원(이하 국정자원)은 화재가 발생한 '무정전·전원 장치(UPS)' 리튬이온 배터리가 지난해 정기검사에서 정상 판정을 받았으나, 사용 연한 10년이 지나 교체 권고를 받았다고 오늘(29일) 밝혔습니다.

국정자원은 오늘 행정안전부를 통한 질의 답변에서 "(발화한) 배터리는 2024년, 2025년 정기검사 결과에서 모두 정상 판정을 받았다. 다만, 2024년 6월 정상 판정을 받으며 교체 권고를 받은 게 맞다"고 설명했습니다.

그러면서 교체 권고 사유는 사용 연한 10년이 지난 데 따른 것이라고 했습니다.

이어 국정자원은 "정기검사 결과에서 이상이 없어서 (배터리를) 지속해 사용했다"고 덧붙였습니다.

국정자원의 이 같은 입장은 노후 배터리의 교체 권고를 받고도 문제가 없어 그대로 사용했다는 취지로 받아들여집니다.

현재 진행되고 있는 당국의 화재 원인 조사 등에 영향을 줄 것으로 보입니다.

국정자원은 당시 배터리 이전 작업이 아닌 교체 작업을 하다가 화재가 발생했다는 일각의 보도 등에 대해서는 "(당시 작업은) 배터리를 교체한 것이 아니라 (서버 등) 시스템과 이격을 위해 지하로 이동 작업 중이었다"고 부연했습니다.

지난 26일 국정자원 대전본원 5층 7-1 전산실에 있던 UPS용 배터리에서 화재가 발생해 정부 행정정보시스템 647개의 가동이 중단되면서 초유의 국가 전산망 마비 사태가 벌어졌습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지