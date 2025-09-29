이정후, 팀 내 타율 1위·3루타 리그 3위…2025시즌 마무리

▲ 이정후

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)와 김하성(29·애틀랜타 브레이브스)이 오늘(29일) 2025시즌을 마무리했습니다.이정후는 2025시즌 타율 0.266(560타수 149안타), 홈런 8개, 55타점, 도루 10개를 기록했습니다.소속팀 샌프란시스코는 81승 81패, 내셔널리그 서부지구 3위에 그쳐 포스트시즌 진출에 실패했습니다.MLB 2년 차를 맞은 이정후는 2024년에는 경기 도중 어깨를 다쳐 타율 0.262(145타수 38안타), 홈런 2개, 8타점, 도루 2개로 시즌을 마쳤습니다.올해는 건강한 몸으로 풀 시즌을 소화했으며 홈런, 타점, 도루 등 대부분 지표에서 데뷔 시즌에 비해 향상된 모습을 보였습니다.특히 타율은 규정 타석을 채운 선수 가운데 팀 내 1위를 기록했고, 3루타는 12개를 기록하며 리그 전체 3위에 올랐습니다.2023년 12월 샌프란시스코와 6년에 총 1억 1천300만 달러 규모의 계약을 맺은 이정후는 올해 6월 월간 타율 0.143(84타수 12안타) 부진이 아쉬웠습니다.그러나 7월에 다시 타율 0.278(79타수 22안타)로 살아났고, 8월에는 0.300(100타수 30안타), 9월 0.290(69타수 20안타) 등을 기록하며 2026시즌을 기약했습니다.시즌 도중 탬파베이 레이스에서 애틀랜타로 트레이드된 김하성은 타율 0.234(171타수 40안타), 홈런 5개, 17타점, 도루 6개의 성적을 냈습니다.애틀랜타 역시 76승 86패, 내셔널리그 동부지구 4위로 시즌을 마친 가운데 김하성의 2026시즌 진로는 이정후에 비해 불투명합니다.2024시즌이 끝난 뒤 자유계약선수(FA) 자격으로 탬파베이와 계약한 김하성은 이번 시즌 종료 후 다시 FA가 되거나, 애틀랜타 잔류를 선택할 수 있습니다.9월 애틀랜타 합류 후 주전 유격수로 자리 잡은 김하성의 성적은 타율 0.262(84타수 22안타), 홈런 3개, 12타점으로 나쁘지 않았기 때문에 애틀랜타에서 장기 계약을 제안할 가능성도 거론됩니다.로스앤젤레스(LA) 다저스의 김혜성(26)은 팀이 '가을 야구'에 진출, 포스트시즌 출전 선수 명단에 들 경우 계속 2025시즌을 이어갈 수 있습니다.올해 MLB에 입문한 김혜성의 정규시즌 성적은 타율 0.280(161타수 45안타), 홈런 3개, 17타점, 도루 13개입니다.시즌 초반 마이너리그 트리플 A로 밀려 힘든 시간을 보내기도 했으나 메이저 승격 이후로는 우려했던 공격력에서도 비교적 준수한 타율을 기록하며 데뷔 첫 시즌을 순조롭게 적응했습니다.피츠버그 파이리츠의 배지환(26)은 13경기에 나와 20타수 1안타, 타율 0.050에 그쳤고, 사사구 5개와 도루 4개를 곁들였습니다.2025시즌 MLB에서 활약한 한국 선수들은 2026년 초에 열리는 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대표팀 합류 가능성도 있습니다.(사진=게티이미지코리아, AP, 연합뉴스)