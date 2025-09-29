'미 구금 마지막 석방' 한국인 "도움에 감사…재판 성실히 임할 것"

▲ 이민 단속으로 체포돼 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감됐던 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설
지난 4일(현지 시간) 미국 조지아주에서 이민 당국에 체포된 후 귀국 대신 현지 잔류를 택한 한국 국적자가 이민구치소 수감 22일 만에 석방된 후 첫 심경을 밝혔습니다.
30대 한인 이 모 씨는 28일(현지 시간) 언론에 보낸 메시지를 통해 "제가 석방될 때까지 많은 분께 도움을 받았다. 특히 도와주신 영사관과 변호사들에게 감사한다"고 밝혔습니다.
이 씨는 "아직 (이민법원) 재판이 남아있는 상황이라 자세한 이야기는 어렵다"고 말을 아끼면서도 "앞으로 재판에 성실히 임할 것"이라고 말했습니다.
현지 사정에 정통한 관계자에 따르면, 이 씨는 25일 이민법원의 보석 허가 후 즉시 보석금을 납부했으나, 이민국의 행정적 문제로 인해 하루가 지난 26일 오후 조지아주 포크스톤 이민구치소에서 석방됐습니다.
석방 당시 가족과 회사 관계자가 구치소 정문에서 맞이했으며, 이 씨는 회사 관계자가 한인 식당에서 마련한 두부를 먹으며 눈물을 감추지 못했습니다.
앞서 미국 이민세관단속국(ICE) 등은 지난 4일 조지아주 엘러벨에서 현대차-LG에너지솔루션 합작 HL-GA 배터리 공장을 급습해 LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포해 구금했습니다.
이중 한국인 316명과 외국 국적자 14명은 자진 출국 형태로 지난 11일 한국으로 귀국했습니다.
그러나 이 씨는 당시 체포됐던 한국인 가운데 유일하게 귀국 대신 미국 잔류 및 후속 법적 절차를 택했습니다.
이 관계자는 "모든 한국인을 떠나보내고 홀로 남기를 선택하는 것이 쉽지 않았다"며 "하지만 이 씨가 씩씩하고 긍정적인 성격으로 수감 기간 가족과 주변인을 안심시키며 잘 견뎌냈다"고 밝혔습니다.
이 씨의 수감 기간 주 애틀랜타 총영사관은 영사 면담을 지속해 실시했으며, 로펌 '넬슨 멀린스' 측은 이 씨의 보석 석방 허가를 받아냈습니다.
이로써 조지아주 공장 현장에서 미국 이민 당국에 체포된 한국인은 전원 구금 상태에서 풀려났습니다.
이 씨는 앞으로 보석 석방된 상태에서 이민법원에 출석하게 됩니다.
관계자는 "이 씨는 체포 당시 가족 이민을 통해 영주권 신청 진행 중이었으며, 체포 당시에도 이민국으로부터 '노동 허가증'을 받아 합법적으로 일하던 상태였다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)