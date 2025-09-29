롯데 진해수, 현역 은퇴 선언…"팬들께 진심으로 감사"

▲ 롯데 유니폼을 입고 마지막으로 사진 찍은 진해수

프로야구 통산 등판 경기 4위에 빛나는 왼팔 투수 진해수(39)가 유니폼을 벗습니다.롯데 구단은 오늘(29일) 진해수가 구단을 통해 은퇴 의사를 밝혔다고 전했습니다.부산 출신으로 경남중과 부경고를 졸업하고 2005년 KIA 타이거즈에 입단한 진해수는 주로 불펜 투수로 활약했습니다.SK 와이번스(현 SSG 랜더스)와 LG 트윈스를 거쳐 2024년 롯데 유니폼을 입고 고향에 돌아왔습니다.진해수는 프로 통산 842경기에 등판, 정우람(은퇴·1천5경기)과 류택현(은퇴·901경기), 우규민(kt wiz·856경기)에 이어 프로야구 4위 기록을 보유한 선수입니다.현역 선수 가운데는 진해수 다음이 역대 8위인 김진성(LG·764경기)이라 한동안 진해수의 4위 기록은 깨지지 않을 전망입니다.진해수의 통산 성적은 25승 31패 2세이브 157홀드 평균자책점 5.02입니다.지난 시즌 롯데 유니폼을 입은 첫해에는 54경기에 등판해 2승 1패 5홀드 평균자책점 6.18을 남겼고, 이번 시즌은 1군에 한 번도 등판하지 않았습니다.진해수는 구단을 통해 "롯데로 옮긴 뒤 팀에 도움이 되지 못해 아쉽다. 팬들께도 죄송한 마음이 크다"고 말했습니다.또 "짧은 시간이었지만, 야구 선수라는 꿈을 갖게 해 준 팀에서 선수 생활을 마감해서 영광이다. 이제 야구 인생의 시작을 만들어 준 팀에서 선수 생활을 마치고, 제2의 인생도 롯데를 응원하며 시작하겠다. 응원해 주신 팬들께 진심으로 감사드린다"고 인사를 남겼습니다.한편 롯데는 은퇴를 선언한 진해수를 비롯해 신병률, 박영완, 배세종(이상 투수), 오창현(외야수), 백두산(포수)을 방출했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)