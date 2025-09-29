축제장 진입 막았다고…차로 행사 관계자 칠 것처럼 위협

축제장에서 차량 진입을 막은 것에 불만을 품고 바리케이드를 밀고 들어가 관계자를 칠 것처럼 위협한 50대가 경찰에 검거됐습니다.



충북 음성경찰서는 특수협박 혐의로 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 오늘(29일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 27일 오전 10시 음성명작페스티벌 현장 출입구에서 자신의 승용차를 몰아 행사 관계자 B(20대) 씨를 칠 것처럼 위협한 혐의를 받습니다.



A 씨는 차량 진입을 통제하는 B 씨에게 항의하는 과정에서 그가 반말했다는 이유로 "죽여버리겠다"며 B 씨를 향해 바리케이드를 밀고 들어간 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 지난해 9월에도 자신이 피소된 사건 처리에 불만을 품고 승용차를 몰아 음성경찰서 출입구 차량 차단기를 들이받는가 하면 출동한 경찰관에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨가 당시 선고받은 집행유예 기간에 다시 범행을 저질렀다는 점 등을 고려해 구속영장을 신청했으나, 검찰은 이미 충분한 증거가 확보됐다며 이를 반려했습니다.



경찰은 A 씨의 재범 위험이 높다고 보고 조만간 보강 수사를 통해 구속영장을 재신청한다는 방침입니다.



(사진=연합뉴스)