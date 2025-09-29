글로벌 '전하 열풍' 일으킨 '폭군의 셰프' 이채민…"행복하고 감사" 종영 소감

'폭군의 셰프'로 글로벌 '전하 열풍'을 일으킨 배우 이채민이 드라마 종영 소감을 전했다.



지난 28일 종영한 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(극본 fGRD, 연출 장태유) 최종회에서 이헌(이채민 분)은 인주대왕대비(서이숙 분)를 죽였다는 천인공노할 누명을 쓰고 폐위됐지만, 이복동생 진명의 앞날을 위해 궁으로 돌아와 역모를 꾸민 제산대군(최귀화 분)과 결판을 지었다. 결국 귀양길에 오르는 신세가 되었음에도, 끝까지 자신을 해하려 하고 연지영(임윤아 분)을 납치한 제산대군에게 맞서며 치열한 결전을 펼쳤다. 모든 것을 잃은 이헌은 연지영이 죽음을 맞은 동시에 현대로 돌아갔다는 사실을 받아들여야 했고, 그 또한 목숨을 잃은 듯 보였다. 그러나 기적적으로 다시 시간을 넘어 연지영과 재회했고 처음 만났을 때 연지영이 만들어주었던 환세반을 대접하며 두 사람의 새로운 시작을 예고, 해피엔딩을 이뤄내며 대단원의 막을 내렸다.



이채민은 '폭군의 셰프'를 통해 첫 방송부터 캐릭터에 완전히 녹아든 모습으로 매 회 새로운 얼굴을 선보이며 자신의 이름 석 자를 확실히 각인시켰다. '로코 보석'으로 발굴되며 가능성과 함께 뚜렷한 성장을 입증해 냈고, 국내를 넘어 해외 시청자들에게는 '전하'라는 애칭으로 불리며 글로벌 팬덤까지 사로잡았다. 강렬한 눈빛과 단단한 발성, 안정적인 톤으로 폭군 이헌의 카리스마를 구현해 극의 몰입도를 견인했고, 첫 사극 도전임에도 완성도 높은 연기로 뜨거운 호평을 이끌어냈다.



또한 이채민은 어머니의 죽음으로 인해 폭군이 될 수밖에 없었던 복잡한 내면을 섬세하게 그려내며 깊은 몰입을 선사했다. 진실을 추적하는 과정에서 겪는 고뇌와 분투를 설득력 있게 풀어냈고, 사랑하는 여인 앞에서는 애틋한 눈빛과 감정을 쏟아냈다. 후반부로 향할수록 처절한 액션과 함께 로맨스를 담아내 시청자의 이입을 극대화, 이헌의 서사에 온전히 빠져들게 했다.



뿐만 아니라 극 중 인물들과의 다채로운 케미스트리는 물론, 음식 앞에서 진심 어린 표정으로 생동감을 불어넣으며 장면 하나하나에 힘을 실었다. 이처럼 설렘과 감동, 웃음까지 모두 아우르며 이헌이라는 캐릭터를 가장 이헌답게 완성한 이채민은 모든 면에서 완벽한 결과를 이끌었다.



탄탄한 연기력과 뚜렷한 성장으로 매회 폭발적인 호응을 얻은 이채민은 29일 소속사 바로엔터테인먼트를 통해 종영 소감을 전했다.



이채민은 "추운 겨울부터 무더운 여름까지 모두가 함께 땀 흘리며 촬영한 저희 드라마가 많은 사랑과 관심을 받으며 마무리 지을 수 있게 되어 그 어느 때보다 행복하고 감사할 따름입니다. 부디 시청자분들께 저희 작품이 때로는 웃음과 설렘을, 또 때로는 따뜻함과 감동을 전하며 여운이 짙은 드라마로 기억되길 바랍니다"라고 전했다.



이어 "이미 제게는 그런 의미 있는 작품으로 남았습니다"라고 작품을 향한 애정을 드러낸 그는 "부족한 저에게 많은 배움과 성장, 그리고 행복을 안겨준 소중한 시간이었고, 여전히 그 여운이 남아 앞으로의 저를 위한 큰 원동력이 되었습니다. 계속해서 좋은 작품과 연기로 보답할 수 있는 배우가 되도록 끊임없이 노력할 테니 지켜봐 주세요. 다시 한번, 저희 드라마를 시청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라고 감사를 표현했다.



[사진 제공=tvN]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)