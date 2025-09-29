[자막뉴스] 오늘부터 중국인 '100만명' 우르르...2천 명 크루즈에 인천항 '북적'

중국 단체관광객에 대한 무비자 입국 첫날인 오늘(29일) 오전, 중국인 관광객 2천7백여 명을 태운 크루즈선이 인천항에 입항했습니다.



인천항만공사에 따르면 오늘 아침 6시 10분, 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 '드림호'가 인천항에 도착했으며, 이 크루즈에는 중국인 승객 2,189명과 승무원 563명이 탑승해 있었습니다.



이들은 오전 8시 30분부터 10시 30분까지 인천 중구 내항 상상플랫폼 일대에서 환영행사에 참여한 뒤, 서울 명동과 경복궁 일대 관광에 나설 예정입니다.



관광 일정을 마친 후에는 인천항으로 돌아와 오늘 밤 10시에 다시 출항합니다.



정부는 이번 무비자 조치 기간 동안 약 100만 명의 중국 관광객이 한국을 찾을 것으로 예상하고 있으며, 특히 오는 10월 1일부터 시작되는 중국 국경절 연휴 기간에 방한 수요가 집중될 것이라는 전망도 나옵니다.



앞서 한국 정부는 지난달, 오늘부터 내년 6월 30일까지 중국인 단체관광객의 15일 범위 무비자 입국을 허용한다고 발표한 바 있습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)