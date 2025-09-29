'위고비·마운자로' 안전하게 쓰려면…식약처 가이드

▲ 식품의약품안전처
식품의약품안전처는 한국의약품안전관리원과 함께 전국 지역 의사회, 지역의약품안전센터 등에 'GLP-1 계열 비만치료제 안전사용 안내서'를 배포했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.
GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 계열 비만치료제는 GLP-1 호르몬의 작용을 모방해 식욕을 줄이고 포만감을 오래 유지해 체중을 감소시키는 효과를 가진 약물로, 위고비와 마운자로 등 제품이 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다.
초기 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 이상인 비만환자 또는 한 가지 이상의 체중 관련 동반 질환이 있으면서, BMI가 27㎏/㎡ 이상 30㎏/㎡ 미만인 과체중 환자에게 처방되는 전문의약품입니다.
이번 안내서에는 ▲ 비만치료제를 사용하는 질환 ▲ 올바른 투여 방법 ▲ 보관 및 폐기 방법 ▲ 투여 시 주의사항 ▲ 이상 반응(부작용) 보고 방법 등 정보가 담겨있습니다.
안내서에 따르면 당뇨병약을 복용하는 환자가 GLP-1 계열 비만치료제를 병용하는 경우 혈당이 낮아질 위험이 커질 수 있으므로 약물의 용량 조절 여부 등을 의료진과 상의해야 합니다.
또한, 임신과 수유 중에는 비만치료제 사용이 금지되며 약물의 체내 잔류 기간을 고려해 임신을 계획하는 것이 좋습니다.
비만치료제는 처음부터 고용량으로 시작하기보다는 의사 처방 후 허가된 용법대로 투약을 시작하고 증량해야 하며, 의사의 처방과 약사의 복약 지도에 따라 투여 방법과 용량을 준수해야 합니다.
비만치료제 투여 시 복부, 대퇴부(허벅지) 또는 상완부(위팔) 중 편한 부위에 주사하고 투여할 때마다 주사 부위를 바꾸도록 합니다.
환자는 투약 전 의료 전문가에게 ▲ 해당 약물 과민 반응 ▲ 현재 투여 중인 약물 ▲ 병력 ▲ 임신·모유 수유 여부 등을 알리는 것이 중요합니다.
또한, 빛을 피해 냉장 보관하고, 약이 얼었거나 입자가 보이거나 색이 변했다면 사용하지 말고 폐기해야 합니다.
비만치료제를 허가 범위 내로 사용해도 위장관 장애, 주사 부위 반응, 피로, 어지러움 등 이상 사례가 흔하게 발생할 수 있고 과민 반응, 급성 췌장염, 담석증, 담낭염 등 임상적으로 중요한 이상 사례도 나타날 수 있으므로 의료진에게 알리거나 병원에 방문해야 합니다.
