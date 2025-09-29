"돈 빌려줘"…거절한 친구 살인미수 혐의 40대 참여재판서 무죄

▲ 피고인·변호인석

고소당한 사실을 친구에게 알리며 신세 한탄을 했으나 돈을 빌려주지 않는다는 이유로 술병으로 때리고, 깨진 소주병으로 찔러 목숨을 앗으려 한 혐의로 기소된 40대가 국민참여재판에서 무죄를 받았습니다.춘천지법 형사2부(김성래 부장판사)는 살인미수 혐의로 기소된 A(43) 씨에게 무죄를 선고했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.공소사실에 따르면 A 씨는 지난 3월 1일 새벽 동해시 한 유흥주점에서 소주병으로 친구 B(43) 씨의 머리를 때리고, 욕설과 함께 "너는 오늘 진짜 죽어야겠다"고 소리치며 깨진 소주병으로 목 부위를 찔러 살해하려 했습니다.조사 결과 A 씨는 당시 "애인이었던 인물로부터 사기죄 등으로 고소당해 조사받아야 한다"고 신세 한탄을 했으나 B 씨가 "네가 다 저질러 놓은 일을 지금 와서 어떻게 할 수 없지 않으냐"는 핀잔을 듣자 홧김에 범행했습니다.그는 2024년 10월에도 B 씨에게 "돈을 구하지 못하면 고소당할 것 같으니 합의금 마련을 위해 돈을 빌려달라"고 했으나 거절당하자 B 씨가 여윳돈이 있으면서도 돈을 빌려주지 않는다고 여겨 악감정을 품고 있었습니다.A 씨 측은 법정에서 "소주병으로 B 씨의 목 부위를 찌른 적이 없다"며 혐의를 부인했습니다.검사와 A 씨 측 주장을 살핀 배심원 9명은 숙고 끝에 만장일치로 '무죄' 평결했습니다.재판부는 배심원 평결을 토대로 무죄를 내렸습니다.구속 상태로 재판에 넘겨졌던 A 씨는 무죄를 선고받고 풀려났습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)