장동혁, 전산망 마비에 "민생에 심각한 구멍"

박찬범 기자
작성 2025.09.29 10:06 조회수
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 29일 인천시 중구 자유공원 맥아더 장군 동상을 찾아 참배하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 국가정보자원관리원 화재와 관련해 "절대 일어나서는 안 되는 허술한 관리 행태가 국민 생활과 사이버 보안에 큰 위기를 초래했다"고 비판했습니다.

장 대표는 오늘(29일) 인천에서 열린 현장 최고위원회에서 "이재명 정권이 사법 파괴와 입법 독재에 몰두하는 사이 민생에 심각한 구멍이 뚫리고 있다"고 지적했습니다.

장 대표는 "우선 화재의 원인을 밝히는 것이 가장 중요하고, 가장 신속하게 복구하는 것이 그다음"이라며 "정부는 화재 원인을 철저히 규명하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 강조했습니다.

이어 인천 원도심 부흥 프로젝트인 '제물포 르네상스'를 거론하면서 "인천 원도심의 얼굴을 바꾸고 인천과 대한민국의 도약을 이끄는 발판이 될 것"이라며 "제2의 황금기를 열어갈 인천항 내항 재개발 사업이 흔들림 없이 추진되도록 끝까지 지원하겠다"고 말했습니다.

경인 전철 지하화 사업에 대해서는 "인천의 경쟁력을 강화하는 핵심 과제"라며 "철도 지하화 종합계획에 경인선이 반영될 수 있도록 지원하고 인천·서울·경기 지역 간 조정이 필요한 부분에서는 우리 당이 중심이 돼 핵심적인 역할을 하겠다"고 밝혔습니다.

현장 최고위원회의에 앞서 장 대표 등 국민의힘 지도부는 인천 자유공원 내 맥아더 동상을 참배했습니다.

국민의힘 장동혁 대표가 29일 인천시 중구 자유공원 맥아더 장군 동상을 찾아 묵념하고 있다. (사진=연합뉴스)

