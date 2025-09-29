최민식X한소희, 한국판 '인턴'으로 만났다…리메이크 기대감↑

배우 최민식과 한소희가 한국판 '인턴'으로 첫 연기 호흡을 맞춘다.



배급사 워너브러더스 코리아㈜는 29일 '인턴'의 주요 배우 캐스팅 소식과 함께 크랭크인 소식을 전했다.



'인턴'은 일에 있어서는 그 누구보다 열정 넘치는 패션회사 CEO 선우(한소희)가 풍부한 인생 경험을 가진 기호(최민식)를 실버 인턴으로 채용하면서 일어나는 이야기로, 2015년 전 세계적인 흥행과 화제를 모았던 동명의 영화 '인턴'을 한국적 감성과 시대의 변화에 맞춰 리메이크한 영화다.



'파묘' '카지노 시즌 1, 2' '신세계' '명량' '범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대' 등 명불허전 대한민국 대표 배우 최민식이 은퇴 후 인생 2막을 위해 실버 인턴으로 취업하는 기호 역을 맡아 대체 불가 존재감과 함께 깊이 있는 연기를 선보일 예정이다.



한소희는 초고속 매출 100억을 달성한 패션회사 Woo22(우투투)의 CEO 선우로 분해 카리스마와 매력을 동시에 발산한다. '프로젝트 Y' '경성크리처 시즌 1, 2' '마이 네임' '부부의 세계' 등의 작품에 이어 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 끝없는 대세 행보를 이어갈 것으로 기대를 모은다.



Woo22의 카페테리아를 운영하는 희숙에는 최근 '야당' '폭싹 속았수다'에서 인상 깊은 연기를 보여준 김금순이, Woo22 부대표 영환 역에는 '굿파트너' '안나' 등에서 다채로운 매력을 선보인 김준한이 합류해 극에 풍성함을 더한다.



또한, 기호의 사수이자 경영지원 팀장 민아 역에는 '서초동' '로스쿨'에서 톡톡 튀는 연기를 선보여온 류혜영을, 입사 동기인 주성 역에는 '무도실무관' '살인자ㅇ난감'에서 탁월한 신 스틸러의 면모를 보이며 주목받은 김요한을 캐스팅했다. 마지막으로 MD 유진 역에 '그녀가 죽었다'를 비롯해 '백번의 추억'에서 활약하고 있는 박예니가 합류했다.



영화의 연출은 '82년생 김지영'을 통해 섬세한 연출력을 인정받은 김도영 감독이 맡았다. 2020년 백상예술대상 영화 부문 신인 감독상, 춘사영화제 신인감독상을 휩쓸며 따뜻한 시선과 날카로운 통찰을 동시에 지닌 연출자로 주목받고 있는 김도영 감독은 이번 작품에서 세대를 아우르는 공감 서사를 다룰 예정이다.



'인턴'은 오늘(29일)부터 본격 촬영에 돌입한다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)