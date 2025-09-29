"작년 운전 적성검사 받은 치매 환자 95% 면허 유지"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난해 치매 판정으로 운전 적성검사를 받은 10명 중 9명이 면허를 유지한 것으로 나타났습니다.오늘(29일) 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 서명옥 의원이 한국도로교통공단에서 받은 자료에 따르면 지난해 치매 판정으로 운전적성판정위원회 심의를 받은 1천235명 중 63.1%(779명)는 '운전 가능' 판정을 받았습니다.출석위원 과반 찬성으로 '합격' 판정을 받으면 면허는 유지됩니다.32.2%(398명)는 '유예' 처분을 받았습니다.유예 판정을 받은 경우에는 면허는 유지되나 1년 뒤 재검사를 거쳐야 합니다.합격에 유예를 더하면 사실상 수시 적성검사를 받은 치매 환자 10명 중 9명 이상이 사실상 면허를 유지한 셈입니다.2023년에는 1천376명 중 93.5%(1천286명)가, 2022년에는 913명 중 95.1%(868명)가 면허를 유지했습니다.도로교통공단은 진단서를 제출한 환자를 대상으로 운전적성판정위원회를 열어 수시 적성검사를 합니다.지난해엔 치매 환자 1만 8천568명이 운전면허 적성 판정 대상자로 분류됐으며 이 중 6.7%(1천235명)가 수시 적성검사를 받았습니다.(사진=연합뉴스)