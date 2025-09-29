"일 '총리 지명' 국회, 내달 14일 이후 유력…총재 선거 10일 뒤"

▲ 자민당 총재 선거에 출마한 5명의 후보가 토론회를 하는 모습

이시바 일본 총리의 후임을 정할 총리 지명 선거를 위한 임시국회는 다음 달 14일 이후 소집될 것이 유력하다고 요미우리신문이 정부·여당 관계자를 인용해 보도했습니다.집권 여당의 대표가 바뀔 경우 최대한 신속하게 임시국회를 소집하고 총리 지명 선거를 거쳐 새 내각을 출범하는 것이 일반적이지만 이번에는 내달 4일 치러질 집권 자민당 총재 선거와 10일가량 시차를 두고 열리는 겁니다.이시바 내각 출범 때는 총재 선거 후 나흘 뒤 임시국회가 소집됐습니다.신문은 "중·참의원 모두 여소야대 상황이어서 연정 확대를 위한 야당과 협의 시간을 확보하려는 목적이 있어 보인다"고 전했습니다.자민당 총재 선거에 출마한 후보들은 연정 확대에 긍정적 입장을 보이고 있습니다.유력 후보 중 한 명인 다카이치 사나에 전 경제안보 담당상은 전날 NHK 프로그램에 출연해 "(총재 선거 후) 첫 내각부터 연정에 참여하도록 할 것"이라고 적극적인 자세를 보였습니다.앞서 이시바 총리는 지난해 중의원 선거 패배 후 연정 확대를 검토한 것으로 알려졌지만 연정 확대에는 성공하지 못해 정책별로 양보하고 협조하면서 어렵게 정국을 운영해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)