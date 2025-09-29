김선경 북 외무성 부상, 뉴욕서 쿠바 외교장관과 회동

▲ 김선경 북한 외무성 부상(왼쪽)과 악수하는 모습을 담은 쿠바 외교부 장관 엑스 게시물

제80차 유엔총회를 계기로 미국 뉴욕을 찾은 김선경 북한 외무성 부상이 현지에서 브루노 로드리게스 쿠바 외교부 장관을 비롯한 '북한 우호국' 인사들과 잇따라 회동했습니다.현지시간 28일 쿠바 외교부 장관 엑스와 니카라과 관영 언론 엘19디히탈 등에 따르면 김 부상은 로드리게스 쿠바 외교장관과 뉴욕에서 회담했습니다.로드리게스 장관은 엑스에 "양국 당과 정부, 주민 사이에 자리 잡은 역사적인 형제국으로서의 우애와 연대에 대해 우리는 의견을 같이했다"는 글과 함께 김 부상과 악수하는 사진을 게시했습니다.다른 사진에는 양쪽 대표단이 회담하는 모습과 김 부상과 로드리게스 장관이 양국 국기를 올려놓은 탁자 양옆 소파에 앉아 있는 모습 등이 담겼습니다.쿠바와 북한 고위급 접촉은 지난해 한국과 쿠바 수교 이후 이번이 사실상 처음인 것으로 알려졌습니다.쿠바와 북한은 1960년 수교한 이후 긴밀한 관계를 유지해 왔으나, 한국과 쿠바 수교를 전후해 관계가 예전 같지 못하다는 평가가 나옵니다.한국과 쿠바는 지난해 2월 14일 미국 뉴욕에서 양국 유엔 대표부가 외교 공한(문서)을 교환하는 방식으로 외교관계를 수립한 바 있습니다.이후 한국은 지난 1월 아바나에, 쿠바는 지난 6월 서울에 각각 공식적으로 대사관의 문을 열었습니다.김선경 북한 외무성 부상은 다른 중남미 내 북한 우호국이자 반미(反美) 성향 정부가 들어서 있는 베네수엘라의 이반 힐 외교부 장관 및 니카라과 데니스 몬카다 외교부 장관과도 각각 회담을 한 것으로 나타났습니다.차관급인 김 부상은 유엔총회 고위급 회기 마지막 날인 29일 유엔본부에서 북한을 대표해 연설할 예정입니다.북한의 핵무기 보유에 대한 당위성을 주장하고 대외 정책 기조를 피력할 것으로 예상됩니다.(사진=브루노 로드리게스 쿠바 외교부 장관 엑스 캡처, 연합뉴스)