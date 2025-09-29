금융위원장·금감원장 긴급 회동…"전면 쇄신할 것"

▲ 이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장이 29일 정부서울청사 금융위원장 접견실에서 기념 촬영하고 있다.

이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 금융 당국 조직 개편이 철회된 이후 첫 긴급 회동을 갖고 금융 행정·감독 쇄신 의지를 다졌습니다.이 위원장과 이 원장은 "국민 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용한다"며 "금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다"고 밝혔습니다.이들을 금융소비자 보호 기능 강화, 현장·소비자 중심의 업무 방식 전환, 행정·감독 과정의 공공성과 투명성 제고 등 세 가지 방향을 제시했습니다.두 기관 모두 소비자 보호 강화를 위한 조직·기능·인력·업무 개편을 추진합니다.또 해킹 사고, 불완전판매 등을 엄정히 감독하면서 소비자 보호 국정과제를 적극 추진한다는 방침입니다.금융 소비자 보호를 위해 기관 운영의 공공성과 투명성을 개선하고, 금융행정과 감독 전 과정을 재점검해 법과 원칙에 기반한 제도 개선을 추진하기로 했습니다.이 위원장과 이 원장은 "금융위와 금감원이 원팀이 돼 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.아울러 국가정보자원관리원 화재로 인한 금융 소비자 불편을 최소화하는 데도 역량을 집중하기로 했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)