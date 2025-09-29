유럽, 라이더컵 골프대회서 13년 만에 원정 우승

▲ 라이더컵에서 우승한 뒤 기뻐하는 유럽팀

유럽이 미국과 골프 대항전 라이더컵에서 13년 만에 원정 우승을 차지했습니다.유럽은 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 열린 라이더컵 최종일 싱글매치 경기에서 1승 5무승부 6패를 거둬 승점 3.5점을 보탰습니다.유럽은 승점 합계 15점으로 13점에 그친 미국을 따돌리고 우승했습니다.2년마다 열리는 라이더컵에서 2023년에 이어 2회 연속 우승을 차지한 유럽은 특히 2012년 미국 일리노이주 머다이나 컨트리클럽 대결에서 이긴 이후 13년 만에 원정 우승을 차지했습니다.라이더컵은 홈팀이 코스 세팅을 맡는 데다 팬들의 응원까지 더해 원정팀이 이기기 힘듭니다.라이더컵이 유럽과 미국의 대항전으로 굳어진 1979년 이후 원정팀이 홈팀을 꺾은 사례는 이번이 7번째입니다.유럽은 5번이나 원정 우승을 따냈고 미국은 1993년 영국 대회 이후 32년째 유럽 원정에서 우승하지 못했습니다.특히 이번 대회는 유난히 뉴욕 지역 골프 팬들이 유럽 선수들에게 욕설이 포함된 심한 야유를 퍼붓는 등 도를 넘는 응원을 펼친 가운데 따낸 원정 우승이라서 유럽팀에 한결 의미가 남달랐습니다.지난 이틀 동안 포섬과 포볼 경기에서 거둔 압도적인 우세 덕분에 이날 싱글매치 12경기에서 승점 2.5점(2승1무승부)만 보태면 우승할 수 있었던 유럽은 전통적으로 싱글 매치에 강한 미국의 반격에 고전했습니다.경기 시작 전 빅토르 호블란이 목 부상으로 기권하면서 해리스 잉글리시와 대결이 무승부로 처리돼 유럽이 우승에 필요한 승점은 2점으로 줄었습니다.기권으로 경기가 무산되면 무승부로 처리해 승점 0.5 점씩을 나눠 갖기 때문입니다.미국은 캐머런 영, 저스틴 토머스가 저스틴 로즈, 토미 플리트우드를 차례로 1홀 차로 이겨 반격을 시작했습니다.맷 피츠패트릭이 브라이슨 디섐보와 비겨 필요한 승점은 1.5 점으로 줄었으나 미국의 압박은 이어졌습니다.이날 경기의 하이라이트였던 스코티 셰플러와 로리 매킬로이의 세계랭킹 1, 2위 대결에서 셰플러가 1홀 차 승리를 거두자 미국팀 사기는 하늘을 찔렀습니다.전날까지 4경기에서 모두 졌던 셰플러는 이날 유럽팀의 기둥인 매킬로이를 상대로 승점 1점을 획득해 체면을 세웠습니다.유럽팀은 루드비그 오베리가 패트릭 캔틀레이를 2홀 차로 제압해 우승에 바짝 다가섰습니다.잰더 쇼플리가 욘 람을 4홀 차로 대파하고 J.J 스펀이 제프 슈트라카를 2홀 차로 이기는 등 미국은 필사적으로 따라붙었지만 셰인 라우리가 유럽팀 우승에 쐐기를 박았습니다.러셀 헨리와 맞붙은 라우리는 17번 홀까지 1홀 차로 뒤졌으나, 마지막 18번 홀에서 2ｍ 버디를 뽑아내며 무승부를 만들었습니다.극적 무승부로 마지막 남은 승점 0.5 점을 추가해 우승이 확정되자 라우리는 펄쩍펄쩍 뛰었고 먼저 경기를 끝내고 지켜보던 유럽팀 선수들은 서로 얼싸안고 기뻐했습니다.유럽은 아일랜드에서 열리는 2027년 라이더컵에서 대회 3연패에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)