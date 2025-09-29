북중 외교장관 회담…"국제·지역문제 논의, 완전한 견해 일치"

▲ 28일 베이징서 만난 최선희 북한 외무상(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장

최선희 북한 외무상과 왕이 중국 외교부장이 어제(28일) 회담을 갖고, "국제 및 지역문제와 관련한 깊이 있는 의견교환"을 했으며 "완전한 견해일치"를 이뤘다고 북한 조선중앙통신이 보도했습니다.조선중앙통신은 두 사람이 어제 베이징의 낚시터 국빈관, 즉 댜오위타이 국빈관에서 만났다면서, 이같이 전했습니다.중앙통신은 양국 외교장관이 견해일치를 본 내용에 대해 구체적으로 밝히지는 않았지만, 다음 달 경주 에이펙 정상회의를 계기로 북미 정상 만남 가능성이 제기되는 상황에서 이와 관련한 문제가 논의됐을 가능성이 있습니다.다음 달 10일 북한의 노동당창건일과 관련해 시진핑 중국 국가주석이나 중국 고위급 인사의 방북도 논의됐을 것으로 보입니다.최선희 외무상은 회담에서 이달 초 중국 전승절 80주년 기념행사를 통해, 중국의 역사적 공적과 현 국제적 지위, 종합적 국력이 뚜렷이 과시됐다고 평가했습니다.최 외무상은 그러면서 북중 친선협조관계의 심화발전을 위해 적극 노력해나갈 것이라고 강조했습니다.왕이 부장은 최 외무상의 방중이 북중정상회담 이후 첫 북한 고위급의 중국 방문이라고 언급하면서, 6년 만에 이뤄진 양국 정상의 상봉으로 "두 나라관계를 새로운 높은 단계에서 발전시켜나가기 위한 방향과 설계도"가 제시됐다고 밝혔습니다.왕 부장은 두 나라 정상의 공동인식을 근본지침으로 삼고 쌍방 사이의 전략적 의사소통을 강화하며 상호 왕래와 협조를 추동하고 지역의 평화와 안정을 공동으로 수호하는 것이 필요하다고 밝혔습니다.왕 부장은 또, 북중 친선은 "두 나라의 귀중한 공동의 재부"라면서, 북중 친선을 훌륭하게 발전시켜나가는 것은 중국당과 정부의 시종일관하며 확고부동한 입장이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)