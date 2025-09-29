MLB 다저스 김혜성, 정규시즌 최종전서 3호 홈런

▲ LA 다저스의 김혜성

메이저리그 LA 다저스의 김혜성이 정규시즌 마지막 경기에서 홈런을 쳤습니다.다저스는 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 시애틀 매리너스와 원정 경기에서 6대 1로 승리했습니다.김혜성은 8번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 1안타, 홈런 1개와 2타점을 기록했습니다.이틀 전 시애틀전에 이어 2경기 연속 선발 라인업에 이름을 올린 김혜성은 미국 진출 첫 시즌을 타율 2할 8푼, 홈런 3개, 17타점, 도루 13개로 마무리했습니다.김혜성은 0대 0으로 맞선 2회 투아웃 1루에서 시애틀 선발 투수 브라이스 밀러의 3구째 시속 150㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 우중간 담장을 넘겼습니다.비거리는 124.7ｍ를 기록했고, 타구 속도는 시속 163.5㎞가 나왔습니다.김혜성이 홈런을 때린 것은 6월 1일 뉴욕 양키스와 경기 이후 거의 4개월 만입니다.다저스는 이날 선발 투수로 나온 클레이턴 커쇼가 5.1이닝을 피안타 4개, 사사구 1개, 탈삼진 7개로 무실점으로 막아 시즌 11승을 거뒀습니다.오타니 쇼헤이는 1번 지명 타자로 출전해 7회 시즌 55호 홈런을 날렸습니다.내셔널리그에서는 필라델피아의 카일 슈워버가 홈런 56개로 1위, 양대 리그 전체로는 시애틀의 칼 롤리가 60개로 1위입니다.5연승과 함께 93승 69패, 내셔널리그 서부지구 1위로 시즌을 마친 다저스는 신시내티 레즈와 와일드카드 시리즈를 치릅니다.샌프란시스코 이정후 콜로라도와 홈 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 3안타 2타점으로 활약하며 4대 0 승리를 이끌었습니다.이틀 전 역시 콜로라도를 상대로 3안타 경기를 한 이후 또 한 경기에 안타 3개를 몰아쳤습니다.MLB 2년 차인 이정후는 이번 시즌을 타율 2할6푼6리, 홈런 8개, 55타점, 도루 10개로 마무리했습니다.부상으로 시즌 도중에 전력에서 이탈한 2024시즌 성적은 타율 2할6푼2리, 홈런 2개, 8타점, 도루 2개였습니다.애틀랜타의 김하성은 피츠버그전에 5번 타자 유격수로 선발 출전했으나 3타수 무안타, 삼진과 볼넷 1개씩을 기록했습니다.김하성의 이번 시즌 성적은 타율 2할3푼4리 , 홈런 5개, 17타점, 도루 6개입니다.이날 경기에서는 애틀랜타가 4대 1로 이겼습니다.샌프란시스코는 81승 81패로 내셔널리그 서부지구 3위, 애틀랜타는 76승 86패로 내셔널리그 동부지구 4위에 머물러 두 팀 모두 포스트시즌 진출에 실패했습니다.(사진=게티이미지코리아)