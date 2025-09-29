[뉴욕증시] 미발표 땐 안갯속…이번주 고용지표 주목

이번 주 뉴욕증시는 고용 지표에 주목하는 한 주가 될 전망입니다.



화요일 30일엔 미 노동부의 8월 구인·이직 보고서가 발표되고, 수요일엔 9월 ADP 고용보고서 그리고 금요일엔 시장이 가장 주목하는 미 노동부의 9월 고용보고서가 공개됩니다.



10월 3일 예정된 9월 월간 고용보고서는 연준의 기준금리 결정에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.



시장은 현재 비농업 고용자 수가 지난달보다 3만 9천 명 증가했을 것으로 예상하고 있는데요.



다만, 미 연방 의회가 30일까지인 셧다운 시한 안에 단기 지출 법안을 통과시키지 못하면, 연방 정부가 문을 닫게 되고 주요 경제 지표도 발표되지 않을 수 있는데요.



이 경우 시장이 주요 판단 지표를 확인할 수 없는 안갯속을 헤맬 우려가 있습니다.



지난주 종목별 마감 상황 살펴보면 테슬라가 미 금융서비스업체 웨드부시의 목표 주가 상향에 4% 올랐고 아마존은 대규모 할인행사 기간인 10월 프라임 데이에 대한 기대가 부각되며 상승했습니다.



또 애플은 내년 3월 출시를 목표로 한 AI 관련 베리타스 프로젝트 소식이 알려졌지만 0.5% 하락했습니다.



이번 주 미국 경제지표는 미 연방 의회 갈등에 따른 셧다운 여파로 발표에 영향을 받을 수 있는 만큼, 미 정치 상황을 지켜봐야겠습니다.