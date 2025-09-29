뉴스

[뉴욕증시] 미발표 땐 안갯속…이번주 고용지표 주목

SBS 뉴스
작성 2025.09.29 07:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
이번 주 뉴욕증시는 고용 지표에 주목하는 한 주가 될 전망입니다.

화요일 30일엔 미 노동부의 8월 구인·이직 보고서가 발표되고, 수요일엔 9월 ADP 고용보고서 그리고 금요일엔 시장이 가장 주목하는 미 노동부의 9월 고용보고서가 공개됩니다.

10월 3일 예정된 9월 월간 고용보고서는 연준의 기준금리 결정에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.

시장은 현재 비농업 고용자 수가 지난달보다 3만 9천 명 증가했을 것으로 예상하고 있는데요.

다만, 미 연방 의회가 30일까지인 셧다운 시한 안에 단기 지출 법안을 통과시키지 못하면, 연방 정부가 문을 닫게 되고 주요 경제 지표도 발표되지 않을 수 있는데요.

이 경우 시장이 주요 판단 지표를 확인할 수 없는 안갯속을 헤맬 우려가 있습니다.

지난주 종목별 마감 상황 살펴보면 테슬라가 미 금융서비스업체 웨드부시의 목표 주가 상향에 4% 올랐고 아마존은 대규모 할인행사 기간인 10월 프라임 데이에 대한 기대가 부각되며 상승했습니다.

또 애플은 내년 3월 출시를 목표로 한 AI 관련 베리타스 프로젝트 소식이 알려졌지만 0.5% 하락했습니다.

이번 주 미국 경제지표는 미 연방 의회 갈등에 따른 셧다운 여파로 발표에 영향을 받을 수 있는 만큼, 미 정치 상황을 지켜봐야겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지