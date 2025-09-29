축구 국가대표 이태석 '빈 더비'서 오스트리아 리그 데뷔골

이미지 확대하기

▲ 승리에 기뻐하는 이태석

축구 국가대표 측면 수비수 이태석이 오스트리아 리그 이적 한 달 만에 데뷔골을 폭발했습니다.아우스트리아 빈 소속의 이태석은 오스트리아 빈의 알리안츠 스타디움에서 열린 라피트 빈과의 2025-2026 오스트리아 분데스리가 8라운드 원정 경기에서 0대 0으로 팽팽하던 전반 25분 선제골을 뽑았습니다.역습 상황 하프라인을 넘으며 요하네스 에게슈타인의 전진 패스를 받은 이태석은 뒤쫓아온 상대 수비수와 경합을 이겨내더니 골대 왼쪽 하단 구석을 찌르는 슈팅으로 골 맛을 봤습니다.지난 8월 포항을 떠나 아우스트리아 빈으로 둥지를 옮긴 이태석이 유럽 무대에서 기록한 첫 골입니다.3라운드부터 매 경기 풀타임을 소화하는 이태석은 데뷔골을 라피트 빈과의 더비 매치에서 넣으며 팀의 왼쪽 윙백 주전 입지를 굳혔습니다.아우스트리아 빈은 후반 3분 클라우디 음부이에게 페널티킥 동점골을 허용했으나 곧바로 후반 5분 아부바크르 배리의 골이 터지면서 다시 앞서나갔습니다.이어 후반 14분 배리의 도움을 받은 노아 보티치의 쐐기골까지 터지면서 승리에 한 발 더 다가섰습니다.아우스트리아 빈은 후반 30분 센터백 필리프 비징거가 레드카드를 받고 퇴장당한 악재를 이겨내고 3대 1 승리를 지켜냈습니다.4연승의 아우스트리아 빈은 8위로 올라섰고, 라피트 빈은 시즌 첫 패배에도 선두를 지켰습니다.(사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처, 연합뉴스)