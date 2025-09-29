사라진 명절 새 동전 수요…5만 원 신권 교환은 역대 최대

매년 명절 최소 수십만 원씩은 이어지던 한국은행 새 동전 교환 수요가 올해 설부터 뚝 끊긴 것으로 나타났습니다.



반면, 고액권인 5만 원권 새 지폐 수요는 해마다 늘어 올해 설에 최대를 기록했습니다.



오늘(29일) 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 한은에서 제출받은 자료에 따르면, 한은은 올해 설을 앞둔 1월 13∼24일 총 343억 4천만 원어치 화폐를 바꿔줬습니다.



이 중 5만 원권은 158억 6천만 원으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.



1년 전인 지난해 설(148억 8천만 원)보다 10억 원가량 늘어 역대 최대치를 경신했습니다.



1만 원권 교환은 지난해 설 149억 3천만 원에서 올해 설 140억 1천만 원으로 오히려 10억 원 가까이 줄었습니다.



같은 기간 5천 원권은 28억 원에서 27억 8천만 원으로, 1천 원권은 16억 9천만 원에서 17억 원으로 교환액에 큰 변동이 없었습니다.



눈에 띄는 것은 올해부터 새 동전 교환이 아예 사라졌다는 점입니다.



올해 설에는 10원, 50원, 100원, 500원 등 모든 종류의 주화 교환액이 0원으로 집계됐습니다.



지난해 설까지만 해도 10원화 10만 원, 50원화 50만 원, 100원화 200만 원, 500원화 900만 원 등 새 동전을 찾아가던 분위기가 바뀐 것입니다.



최근 현금 사용이 줄어든 데다 물가 상승까지 겹쳐 동전 수요 자체가 미미해진 상황과 무관치 않은 것으로 보입니다.



한은은 추석을 앞두고 10월 2일까지 신권을 교환해줍니다.



차규근 의원은 "시중은행 대기 시간이 길면 한은을 이용해 신권을 교환하는 것도 방법"이라며 "많은 국민이 화폐 교환을 원활히 할 수 있도록 한은이 협조해달라"고 당부했습니다.