뉴스

화장장 온라인 예약 마비…전화 예약 '발동동'

김민준 기자
작성 2025.09.29 06:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이번 화재로 화장장 예약도 차질을 빚고 있습니다. 정부가 운영하는 예약 시스템이 중단되면서 유족들이 직접 화장장에 전화하거나 팩스를 보내야 하는 불편을 겪고 있습니다.

김민준 기자입니다.

<기자>

경기도 수원시 한 장례식장 화장장에 안내문 한 장이 붙어 있습니다.

정보 열람에 차질이 빚어지고 있다는 내용입니다.

직원들의 PC도 먹통입니다.

[수원시 승화원 직원 : 로그인이 안 되고 계속 골뱅이가 도는 거죠. 서버가 다운돼서.]

이번 국정자원 화재로 전국 화장시설을 검색하고 예약할 수 있는 온라인 사이트, 'e하늘 장사정보시스템'까지 멈춰 섰습니다.

홈페이지 접속 자체가 차단돼 전국 62곳의 화장시설 예약에 차질이 빚어지고 있습니다.

[수원시 승화원 직원 : 토요일하고 일요일 화장 예약하셨던 분들은 크게 무리는 없고, (이번 주) 월요일에서부터 시작이 될 것 같은데요. 이게 만약에 길게 지연이 되면은 현장도 피로감이 높아지고.]

온라인으로 간편하게 원하는 시설과 시간대를 고를 수 있는 시스템이 마비되면서 지금은 유족 측이 일일이 전화를 걸어 화장 가능 여부를 확인하고, 또 필요한 서류를 팩스 등으로 직접 보내야 하는 상황입니다.

[상조회사 직원 : 지금 사망진단서를 각 화장장에다가 전달하고요. (상주) 신분증까지 팩스로 보내면 거기서 화장 (일정)을 이렇게 잡아줘요.]

화장장 홈페이지 운영 주체인 복지부는 전산망 복구 전까지는 재개가 어렵다며 특별 민원 창구 등을 열거나 업무 종사자들에게 실시간 화장장 상황을 공유하고 있다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지