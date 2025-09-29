화장장 온라인 예약 마비…전화 예약 '발동동'

<앵커>



이번 화재로 화장장 예약도 차질을 빚고 있습니다. 정부가 운영하는 예약 시스템이 중단되면서 유족들이 직접 화장장에 전화하거나 팩스를 보내야 하는 불편을 겪고 있습니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



경기도 수원시 한 장례식장 화장장에 안내문 한 장이 붙어 있습니다.



정보 열람에 차질이 빚어지고 있다는 내용입니다.



직원들의 PC도 먹통입니다.



[수원시 승화원 직원 : 로그인이 안 되고 계속 골뱅이가 도는 거죠. 서버가 다운돼서.]



이번 국정자원 화재로 전국 화장시설을 검색하고 예약할 수 있는 온라인 사이트, 'e하늘 장사정보시스템'까지 멈춰 섰습니다.



홈페이지 접속 자체가 차단돼 전국 62곳의 화장시설 예약에 차질이 빚어지고 있습니다.



[수원시 승화원 직원 : 토요일하고 일요일 화장 예약하셨던 분들은 크게 무리는 없고, (이번 주) 월요일에서부터 시작이 될 것 같은데요. 이게 만약에 길게 지연이 되면은 현장도 피로감이 높아지고.]



온라인으로 간편하게 원하는 시설과 시간대를 고를 수 있는 시스템이 마비되면서 지금은 유족 측이 일일이 전화를 걸어 화장 가능 여부를 확인하고, 또 필요한 서류를 팩스 등으로 직접 보내야 하는 상황입니다.



[상조회사 직원 : 지금 사망진단서를 각 화장장에다가 전달하고요. (상주) 신분증까지 팩스로 보내면 거기서 화장 (일정)을 이렇게 잡아줘요.]



화장장 홈페이지 운영 주체인 복지부는 전산망 복구 전까지는 재개가 어렵다며 특별 민원 창구 등을 열거나 업무 종사자들에게 실시간 화장장 상황을 공유하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 신세은)